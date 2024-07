Vitesse blikt terug op bizarre dag: 'Waar moet ik beginnen?'

Het zag er maandag even enorm slecht uit voor Vitesse, maar in Arnhem hopen ze dat de club nu toch echt gered is. Vitesse-directeur Edwin Reijntjes vertelt uitgebreid over de turbulente rollercoaster van de afgelopen dagen.

"Pfff, waar moet ik beginnen?", verzucht hij op het clubkanaal van de Keuken Kampioen Divisie-ploeg. Maandagmiddag schrok iedereen met een Vitesse-hart zich kapot toen de beoogde nieuwe eigenaar Guus Franke zich terug leek te trekken. Daarmee leek Vitesse echt verloren. Bij de club waren ze overigens volop aan het werk toen ze het nieuws vernomen van een 'betrouwbare bron'. "Daar schrokken we enorm van."

In de uren daarna gebeurde er een hoop. "Gelukkig kwam daar vrij snel achteraan dat er tekenen waren dat het goed zou komen", vertelt Reijntjens. "Dat heeft officieel tot 23.30 uur geduurd. Dat was een rollercoaster, niet alleen voor ons maar ook vooral die jongens en meiden die buiten stonden." Die avond vierden honderden Vitesse-fans feest op Papendal na het goede nieuws.

Vitesse dankzij 'doelpunt in blessuretijd' op het nippertje gered? 'Hopelijk aan de aftrap van mooie tijden' Coley Parry en ondernemer Guus Franke hebben een akkoord bereikt over de overname van Vitesse. Dat heeft de club bevestigd. Vitesse heeft daardoor de benodigde documenten naar de KNVB kunnen sturen voor het beroep tegen de beslissing om de proflicentie in te trekken.

Vitesse tast in het duister

Waarom de deal eerst leek te mislukken en het uiteindelijk toch wel tot een overeenkomst kwam, is voor Vitesse en Reijntjens een raadsel. "Wat er precies is gebeurd, weten wij ook niet. Door de melding dat de deal geklapt is, zijn beide partijen blijkbaar toch weer samen aan tafel gaan zitten."

Vitesse tempert feeststemming ondanks late reddingsactie: 'Het is nog niet rond. Punt' Vitesse staat daags na de reddingsactie van Guus Franke weer met beide benen op de grond. Maandagavond werd er op Papendal in Arnhem feestgevierd door honderden supporters nadat de club gered was. Een dag later hield algemeen directeur Edwin Reijntjes een persconferentie om de zaken te verduidelijken.

Een enorm hectische maandag dus. Maar wie denkt dat Vitesse nu definitief gered is, zit mis. De club moet binnenkort een hoop documenten inleveren bij de beroepscommissie, nadat de licentie eerder werd ingetrokken. "De beroepscommissie moet oordelen of de afwijzing door de licentiecommissie terecht is." Dat is nog even afwachten "Ergens volgende week zal er meer duidelijkheid zijn", zo verwacht Reijntjens.