Vitesse tempert feeststemming ondanks late reddingsactie: 'Het is nog niet rond. Punt'

Vitesse staat daags na de reddingsactie van Guus Franke weer met beide benen op de grond. Maandagavond werd er op Papendal in Arnhem feestgevierd door honderden supporters nadat de club gered was. Een dag later hield algemeen directeur Edwin Reijntjes een persconferentie om de zaken te verduidelijken.

Maandagmiddag leek het einde nabij voor Vitesse, nadat de club zelf meldde dat er geen akkoord was tussen de beoogde financier Franke en de Amerikaan Coley Parry, de grootste schuldeiser van de club. Maar tegen het einde van de avond kwam er toch weer hoop. Franke en Parry hervatten de gesprekken en uiteindelijk kwam alles toch rond. Maar toch is Vitesse er nog niet, weet ook de club zelf.

Vitesse dankzij 'doelpunt in blessuretijd' op het nippertje gered? 'Hopelijk aan de aftrap van mooie tijden' Coley Parry en ondernemer Guus Franke hebben een akkoord bereikt over de overname van Vitesse. Dat heeft de club bevestigd. Vitesse heeft daardoor de benodigde documenten naar de KNVB kunnen sturen voor het beroep tegen de beslissing om de proflicentie in te trekken.

'Het is nog niet rond. Punt'

Er wat 'grote euforie', sprak Reijntjes the day after. Dinsdagochtend was er een bijeenkomst met al het personeel waar de algemeen directeur vertelde dat iedereen 'even' blij mocht zijn. "Want het is nog niet rond. Punt", benadrukte Reijntjes. De beroepscommissie is nu aan zet. Zij zullen afhankelijk van het dossier bepalen of Vitesse zijn licentie behoudt.

"Wij hebben aangeleverd wat we moeten aanleveren", zei Reijntjes. "Het is nu aan de beroepscommissie daarover te oordelen." De algemeen directeur weet dat het klaar is wanneer de club geen licentie krijgt. Ook is het nog niet duidelijk of Franke de nieuwe eigenaar is. "Alles hangt af van de licentie."

Ambities

Ondanks de onzekerheden brengt Franke wel een portie gezonde ambities mee. Zijn doel is de club terug te brengen naar het linkerrijtje van de Eredivisie. Toch is dat wel iets voor de langere termijn. "Volgend jaar wordt gewoon een overgangsjaar", concludeerde Reijntjes. "De club moet gewoon weer stabiliteit terugkrijgen"