Cristiano Ronaldo compleet onzichtbaar op EK: pijnlijke cijfers tijdens Portugal - Frankrijk

Hij is een van de grootste voetballers aller tijden, maar op dit EK worstelt Cristiano Ronaldo enorm. De 39-jarige Portugees komt er ook in de kwartfinale tegen Frankrijk in de eerste helft totaal niet aan te pas.

Ronaldo begon voor de vijfde wedstrijd dit EK in de punt van de aanval. Tegen Frankrijk kwam hij geen moment in het spel voor in de eerste helft. Een pijnlijke statistiek na een half uur zei eigenlijk alles: niemand had de bal zo weinig als Ronaldo.

After 30 minutes, no player on the pitch had fewer touches than Cristiano Ronaldo.



In het laatste kwartier raakte Ronaldo nog vier keer de bal aan. Maar dat maakte de statistiek eigenlijk alleen maar pijnlijker. Zelfs de keeper van Frankrijk, Mike Maignan, had meer balbezit dan Ronaldo.

Ronaldo kreeg een dag voor de wedstrijd enorm veel kritiek van een Portugese journaliste. Zij vond het onbegrijpelijk dat ster nog altijd wordt opgesteld. "Want hij speelt nu alleen maar om hij was en niet om hoe hij nu speelt. Maar twijfelt echt niemand aan hem? Want ik begrijp het niet. We zijn allemaal lovend omdat hij een fantastische carrière gehad heeft. Maar als iemand aanklopt, vraag je toch ook niet wie hij was, maar wie hij is?"

Tranen na gemiste strafschop

Ronaldo is bezig aan zijn zesde EK en dit is vooralsnog zijn minste tot nog toe. Hij scoorde nog niet en barstte in de achtste finales tegen Slovenië in tranen uit nadat hij in de verlenging een penalty miste. Gelukkig voor hem was hij net als zijn ploeggenoten in de strafschoppenserie wel trefzeker. Ondanks zijn matige prestaties stelt bondscoach Roberto Martínez de spits gewoon op en lijkt hij onaantastbaar.

