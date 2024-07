Cristiano Ronaldo laat met speciale boodschap van zich horen na exit op EK voetbal

Cristiano Ronaldo verloor met Portugal in de kwartfinale van het EK voetbal 2024 van Frankrijk. Na strafschoppen was de Portugese droom uiteen gespat. De 39-jarige sterspeler zei eerder dat het zijn laatste EK is.

De 39-jarige vedette heeft via social media van zich laten horen. "We wilden meer. We verdienden meer. Voor ons. Voor ieder van jullie. Voor Portugal. We zijn dankbaar voor alles wat jullie ons hebben gegeven en voor alles wat we tot nu toe hebben bereikt. Ik ben er zeker van dat deze nalatenschap geëerd en uitgebouwd zal worden op en naast het veld. Samen", aldus Ronaldo.

Het is nog onduidelijk of hij als international doorgaat tot en met het WK van 2026. De kwalificatie begint in maart 2025 en duurt tot maart 2026. Het WK in de VS, Canada en Mexico wordt gehouden van 11 juni tot en met 19 juli 2026. De op 5 februari 1985 geboren Ronaldo is tegen die tijd 41 jaar oud. Teamgenoot Pepe was tijdens dit EK 41 jaar.

