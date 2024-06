Waarom je de middagwedstrijd op het EK voetbal moét kijken: 'Dit gaat niet met 22 spelers eindigen'

"Dit wordt oorlog", aldus ex-toptrainer Aad de Mos in zijn dagelijkse videorubriek Toss van De Mos over de middagwedstrijd van 19 juni op het EK voetbal. De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK exclusief voor Sportnieuws.nl dagelijks zijn scherpe mening.

"Dat worden soldaten tegen soldaten", blikt De Mos vooruit op de wedstrijd tussen Kroatië en Albanië. "Dat wordt knokken op het veld. De verliezer kan bijna naar huis toe, natuurlijk. Ga er mee voor zitten, voor die wedstrijd, want die gaan niet met 22 man eindigen. Daar gaan wel twee rode kaarten vallen. Dit wordt oorlog." De Mos voorspelt een 2-1 overwinning voor de Kroaten.

Verder voorspelt hij op woensdag een 4-1 overwinning van Duitsland op Hongarije én een gelijkspel bij Schotland - Zwitserland. Hij noemt het spel van de Zwitsers soms te kinderlijk en Schotland wil wat rechtzetten na de 'afslachting' tegen de Duitsers: 1-1.

Blik op Oranje

De Mos begon zijn Toss met het belang van Mbappé bij de Franse ploeg. "Hij komt twee, drie keer per wedstrijd alleen voor de keeper, hoe je het ook wendt of keert." Toch betekent zijn mogelijke afwezigheid niks voor het Nederlands elftal, is de mening van De Mos.

"Je moet je daar niet mee rijk rekenen. Iedereen zegt: nu wordt het een makkie. Maar daar geloof ik niet in. Frankrijk heeft zoveel goede spelers." De Mos vindt daarnaast dat Mbappé de afgelopen periode niet goed presteerde in het Franse elftal, dus dat het ook een mogelijkheid kan zijn voor Frankrijk.

Xavi Simons

Xavi Simons moet volgens De Mos zijn plek op rechtsbuiten aan Jeremie Frimpong geven. Hij vindt dat Simons ondermaats presteert. "Het zit in zijn gedrag. Hij heeft een beetje die negatieve uitstraling als het niet loopt. Heeft ook een beetje te maken met het zigeunerbestaan dat hij leeft. Heeft-ie zelf gecreeërd door telkens van club te veranderen. Dat brengt ook weinig rust in je hoofd." Simons zou er volgens De Mos goed aan doen om een jaar of vijf bij dezelfde club te blijven.

Aad de Mos laat zijn licht schijnen over Oranje en het EK voetbal.

