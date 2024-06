Kritiek na blessures Kylian Mbappé en Antoine Griezmann: 'Ik heb me daar wel aan geërgerd'

"Ze kunnen nog geen tulbandje aanleggen", zegt voormalig toptrainer Aad de Mos over de Franse medische staf in onze videorubriek Toss van De Mos. De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK voetbal exclusief voor Sportnieuws.nl dagelijks zijn scherpe mening.

De Mos keek eerst terug naar de familiedag bij het Nederlands elftal. "Het knuffelgehalte een beetje opkrikken. Mensen vinden het leuk om te zien. Voor de saamhorigheid ook heel erg goed. Vandaag weer over tot de orde van de dag. Op naar Frankrijk vrijdag."

Training Nederlands elftal open voor familie: groot voetbalfeest met kinderen op het veld De training van maandagmorgen, een dag na de overwinning op Polen, was open voor familie. Vrijwel alle ouders, spelersvrouwen, kinderen en familie van stafleden waren aanwezig. Op die training zagen zij dat Brian Brobbey weer aanwezig was, maar hij trainde nog wel apart.

Frankrijk kwam maandagavond in actie tegen Oostenrijk en won met 1-0. De Mos zag dat de Fransen veel kansen misten met Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé en Marcus Thuram. "Het nadeel voor Nederland is dat ze die kansen vrijdag misschien niet meer missen."

Medische staf van Frankrijk

De Mos zag Mbappé geblesseerd wegvallen en vroeg zich hardop af hoe goed de medische staf van Frankrijk was. Eerder moest Antoine Griezmann na een blessure een tulband om en die viel later ook af. "Ik heb me daar wel aan geërgerd. Ze kunnen nog geen tulbandje aanleggen. Ik zou niet graag behandeld willen worden door die doktoren."

Kylian Mbappé verlaat ziekenhuis zonder operatie: 'Zal ongetwijfeld een impact hebben op de prestaties' Een nieuwe update over Kylian Mbappé: na zijn botsing van maandagavond is er in het ziekenhuis besloten om zijn gebroken neus niet te opereren. Als hij weer kan spelen, zal dat met een masker zijn. Dat weten media in Frankrijk.

Nederland - België in de achtste finale?

Oostenrijk kreeg credits van De Mos voor het dappere spel. De analist vond de maandag sowieso de dag van de underdogs. De zege van Slowakije op België (1-0) vond hij het knapst. De Mos had al goed naar het speelschema gekeken, want de nummer twee uit Groep D (poule van Nederland) neemt het in de knock-outfase op tegen de nummer twee uit Groep E (poule van België).

"Ik kijk naar zaterdag 29 juni: dan speelt de nummer twee van onze poule tegen de nummer twee uit de poule van België. Dat kan zomaar Nederland - België worden. Dat zou interessant zijn." De Mos had wel zin in die wedstrijd in de achtste finale van het EK.

Aad de Mos: 'Ik zou niet graag behandeld willen worden door die dokters' In de dagelijkse videorubriek Toss van De Mos laat ex-toptrainer Aad de Mos zijn licht schijnen over het EK voetbal. Dit keer zoomt hij in op de gebroken neus van Kylian Mbappé.

Ten slotte ging de blik nog vooruit, op de twee wedstrijden van dinsdag 18 juni. Turkije speelt tegen Georgië en De Mos verwacht dat de Turken het knap lastig gaan krijgen. "Turkije is geen team dat de bal graag zelf heeft. Tegen de Portugezen denk ik dat ze beter spelen dan vanavond tegen Georgië. Toch een kleine overwinning: 2-1 voor Turkije."

Portugal - een van de kanshebbers op de titel - speelt tegen Tsjechië. Roberto Martinez is de bondscoach van de Portugezen en hij was hiervoor trainer van België. "Portugal is gewaarschuwd. Zij hebben een ex-trainer van België, die zal er ook op hameren", doelt De Mos op het punten laten liggen tegen kleinere landen. "Kijk naar Oekraïne, naar de Belgen."

Aad de Mos laat zijn licht schijnen over Oranje en het EK voetbal.

