'Het ging bijna mis met Wout Weghorst', opvallend moment na winnende doelpunt Oranje

Ex-international Berry van Aerle (61) laat als columnist van Sportnieuws.nl tijdens het EK voetbal zijn licht schijnen over Oranje. Na de overwinning van Oranje op Polen gaat de Europees kampioen van 1988 in op de gemiste kansen en er viel hem iets op na het winnende doelpunt. "Het ging bijna mis met Wout Weghorst."

Ik heb de wedstrijd van Oranje tegen Polen in het Philips Stadion gekeken met andere voetbalkenners Hans van Breukelen, Pieter van den Hoogenband en Leo Alkemade. We waren het helemaal met elkaar eens: het eerste uur was Nederland oppermachtig. Oranje kreeg zeven, acht goede mogelijkheden. Daar moeten er wel vier van in. Dan is het gespeeld, maar nu werd het aan het eind nog billenknijpen.

Memphis Depay krijgt nu kritiek omdat hij veel kansen miste. Maar hij creëert ze wel. Dat geldt voor Cody Gakpo eigenlijk ook. Je moet er wat geluk bij hebben, maar ze waren soms ook wat gehaast in de afwerking. Als ze wat meer de rust bewaren, dan gaat het rendement omhoog. De overwinning is mooi, maar die had wel wat hoger mogen zijn.

Bart Verbruggen

Bart Verbruggen krijgt kritiek van Johan Derksen op zijn uitkomen, maar dat is onterecht. We hebben 17 miljoen bondscoaches hè… Maar als je ziet hoe makkelijk Adam Buksa die bal bij de 1-0 in kan koppen terwijl hij tussen Virgil van Dijk en Denzel Dumfries staat, dan zit daar de fout. Die Pool werd niet gehinderd, dus daar ga ik Verbruggen niet op afrekenen. En in de slotfase redt hij Oranje met een paar prima reddingen.

Wout Weghorst

Dat Weghorst weer scoort, wil zeker niet zeggen dat je Depay aan de kant moet schuiven. Dat blijft gewoon de eerste spits en met alle respect voor Weghorst, Depay is gewoon een betere speler. Maar Weghorst maakt met zijn inzet wel wat los. Daarom is hij de ideale invaller. Allebei opstellen zie ik niet zitten, want dan zou je een ander systeem moeten spelen.

Laat Weghorst maar elke wedstrijd invallen, dan komen we ook een heel eind. Het is een luxe dat hij en ook Jeremie Frimpong in kunnen vallen. Al moeten we ook realistisch zijn. Dit was tegen Polen. En die spelers die bij Frankrijk achterin staan, dat zijn geen wuppies.

Bij de spelers van het Nederlands elftal zag je echt opluchting. Na dat doelpunt van Weghorst kwam iedereen, ook de wissels, op hem afgestormd. Dat vond ik mooi om te zien. In al zijn enthousiasme na zijn doelpunt ging het nog bijna mis met Weghorst, voor hetzelfde geld raakt hij geblesseerd bij die actie achter het doel. Je loopt zo tegen een paal aan. Het gebeurde de Pool Karol Swiderski vlak voor het EK ook, geblesseerd raken bij het juichen…

Bekijk hieronder het doelpunt van Weghorst en hoe hij al juichend op een paal achter het doel botst.

Guus Meeuwis

Ik zat in het PSV-stadion om eerst de wedstrijd te kijken en daarna het concert van Guus Meeuwis bij te wonen. Na het laatste fluitsignaal voelde je de opluchting in het stadion. Er klonk echt een zucht van verlichting. Dan begint iedereen te hossen en te springen. En dan komt het concert van Guus er nog achteraan. Dat was echt super.

Feest in het Philips Stadion, met Guus Meeuwis. © ANP

Tijdens het concert werd plots omgeroepen dat iedereen die op het veld stond, daar weg moest. Omdat er noodweer aan zou komen. De zon scheen op dat moment, dus ik dacht dat het een grapje was. Dat het nummer ‘Het dondert en het bliksemt’ gespeeld zou worden. Het concert lag een uur stil, maar het bleef goed weer. Toen iedereen weer terug kwam, ging het feest gewoon verder. Guus kan wel een feestje bouwen, hopelijk Oranje ook.