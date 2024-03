Waarom Jordan Henderson wordt uitgefloten door de Aston Villa-fans

Jordan Henderson krijgt geen warm welkom bij zijn terugkeer in Engeland. De middenvelder is met Ajax op bezoek bij Aston Villa, maar wordt daar uitgefloten door het thuispubliek. Waarom is dat eigenlijk?

Met zijn clubverleden heeft het weinig te maken. Henderson is geboren in Sunderland en begon zijn carrière ook bij die club. Sunderland ligt - net als Liverpool, de club waar hij het langst voor uitkwam - mijlen uit de buurt van Birmingham, de plek waar donderdagavond wordt gevoetbald.

Nee, in Engeland zijn ze boos op de keuzes die Henderson heeft gemaakt. De 81-voudig international van Engeland sprak zich altijd positief uit over de LHBTQ+-gemeenschap, maar volgens de Engelsen kwamen zijn daden niet overeen met zijn woorden.

Henderson koos afgelopen zomer namelijk voor het geld door in Saoedi-Arabië te gaan voetballen. Dat land staat op zijn zachtst gezegd niet bekend om het omarmen van de gemeenschap die Henderson eerder zo steunde. In Engeland vond men dat Henderson de gemeenschap liet vallen. Hij droeg zelfs met enige regelmaat de regenboogaanvoerdersband (in Engeland) om zijn steun te betuigen.

Zelf zag Henderson al aankomen dat hij zou worden uitgefloten. Tegen Het Parool zei hij: "Iedereen heeft een mening, de een wat gepeperder dan de ander. Dat is prima en hoort erbij. Ik ben wel wat gewend. Maar mensen kennen niet het hele verhaal. Dat ken alleen ik."

Opgeroepen voor Engeland

Zijn bezoek aan Villa Park zal alvast een voorproefje zijn voor Henderson, want de middenvelder is opgeroepen voor het Engelse elftal. The Three Lions oefenen tegen Brazilië en België in maart. Komende zomer is Engeland ook op het EK in Duitsland actief.

Henderson bij Ajax

Henderson speelde vijf wedstrijden in de Eredivisie namens Ajax en twee in de Conference League. Tegen Aston Villa speelt hij dus zijn achtste wedstrijd in het shirt van Ajax, dat hem deze winter transfervrij overnam van Al-Ettifaq.