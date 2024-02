Xavi over trainerswissel bij Napoli: 'We weten niet hoe ze Champions League-duel benaderen'

FC Barcelona treedt woensdagavond in de Champions League aan tegen Napoli. Barcelona-trainer Xavi laat in een persconferentie voorafgaand aan het duel weten dat hij geen idee heeft wat hij kan verwachten van de Italianen, die deze week nog van coach zijn gewisseld.

Napoli staat op dit moment negende in de Serie A en ontsloeg maandag coach Walter Mazzarri. Niet veel later werd Francesco Calzona als vervanger aangesteld. Hij is al de derde trainer dit seizoen van de club die in november Rudi Garcia ontsloeg. "Nu ze net van trainer zijn gewisseld weten we niet hoe ze deze wedstrijd benaderen. Dat maakt de voorbereiding wat lastiger. Maar ze zijn natuurlijk wel de regerend landskampioen van Italië", zei Xavi een dag voor het Champions League-duel.

"Ik weet niet welk tactisch plan Calzona heeft, welk systeem hij zal gebruiken. Wat belangrijk is, is dat we ons concentreren op ons spelsysteem, op wat we willen doen, op onze ambities, namelijk de kwartfinales bereiken", zei Xavi. "Wat zeker is, is dat we goed zullen moeten verdedigen tegen hun aanvallende trio. Osimhen, Kvaratskhelia en Politano kunnen het verschil maken."

Frenkie de Jong was ook aanwezig op de persconferentie en liet weten dat de spelers uitkijken naar de achtste finales van het Europese toernooi. "We hebben deze fase van de competitie al drie jaar niet bereikt." n het seizoen 2020-2021 vloog Barcelona er in de achtste finales uit tegen Paris Saint-Germain. De afgelopen twee seizoenen bereikte de spaanse club knock-outfase niet.