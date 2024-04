PSV moet bij kampioenschap dagenlang wachten op huldiging met platte kar

PSV kan aanstaande donderdag al officieel landskampioen worden, maar zal in dat geval nog even moeten wachten op een feest in Eindhoven. De ploeg van Peter Bosz komt zelf in actie tegen Heerenveen en moet dan het duel van Feyenoord tegen Go Ahead Eagles afwachten om te weten of de titel al binnen is. Normaal gesproken volgt dan dezelfde of de volgende dag de huldiging met de platte kar, maar dat is deze keer niet het geval.

Dat heeft alles te maken met Koningsdag aanstaande zaterdag. Net als in veel andere steden wordt dat natuurlijk ook in Eindhoven flink gevierd en dus is er ook aardig wat politie-inzet nodig. Een kampioensfeestje van PSV past niet helemaal in de planning en dus kan de huldiging pas op maandag 29 april plaatsvinden.

Wanneer wordt PSV kampioen? Dit zijn de scenario's voor Heerenveen - PSV en PSV - Sparta PSV wordt kampioen, zoveel is inmiddels wel zo goed als zeker met nog vier duels in de Eredivisie te gaan. De voorsprong op nummer twee Feyenoord is negen punten, dus kán het al snel officieel zijn. Dit zijn de scenario's voor de komende twee speelronden.

PSV is wel afhankelijk van een misstap van concurrent Feyenoord om zich al officieel kampioen te mogen noemen. Het gat is namelijk negen punten en er zijn na de wedstrijden van donderdag nog drie speelrondes te gaan. De Eindhovenaren hebben een veel beter doelsaldo, dus als beide teams hun duel winnen, is PSV enkel officieus kampioen.

Bijzondere speelronde

Dat Koningsdag dit jaar op een zaterdag valt, zorgde ook al voor problemen bij de KNVB toen het competitieschema moest worden vastgesteld. Er wordt op de feestdag niet gevoetbald, maar ook vrijdag is een dag zonder Eredivisievoetbal. Het zorgt ervoor dat speelronde 31 is uitgesmeerd over woensdag, donderdag en zondag.

Geen voetbal op vrijdag en zaterdag: KNVB legt uit waarom speelronde 31 van de Eredivisie zo bijzonder is De komende speelronde in de Eredivisie ziet er nogal bijzonder uit. Er worden wedstrijden afgewerkt op woensdag, donderdag en zondag. Waarom wordt er niet op vrijdag en zaterdag gevoetbald in speelronde 31 van de Eredivisie?

Johan Cruijff Schaal

Als PSV kampioen wordt dan is het ook meteen zeker dat het duel om de Johan Cruijff Schaal begin augustus in Eindhoven zal worden gespeeld. Het is al duidelijk dat PSV met kersvers bekerwinnaar Feyenoord zal gaan strijden om de prijs. De landskampioen speelt het duel thuis en dus is het nagenoeg zeker dat het Philips Stadion het decor zal zijn, maar er is dus nog altijd een kleine kans dat Feyenoord de landstitel prolongeert en de wedstrijd in Rotterdam gespeeld zal worden.