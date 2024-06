Zorgen bij EK-tegenstander Oranje: Poolse spits Robert Lewandowski moet het veld geblesseerd verlaten

Tijdens de uitzwaaiwedstrijd van Polen tegen Turkije, in aanloop naar het EK, heeft Robert Lewandowski het veld vroegtijdig verlaten. Ook Karol Swiderski viel geblesseerd uit.

De ernst van de blessure van Lewandowksi is nog niet bekend. De aanvoerder en spits van FC Barcelona verliet na ruim een half uur het veld.

Polen zonder spits Milik en Heerenveen-verdediger Bochniewicz op EK tegen Oranje Arkadiusz Milik mist het EK voetbal. De Poolse spits moest in het oefenduel met Oekraïne vrijdagavond geblesseerd naar de kant. Na het duel liet de Poolse bondscoach op de persconferentie weten dat Milik het toernooi in Duitsland mist. Onduidelijk is nog wat hij precies mankeert.

Nog meer geblesseerden

Swiderski viel tegen de Turken uit toen hij na het maken van de 1-0 verkeerd landde bij het juichen. De aanvaller werd even later vervangen door Krzysztof Piatek.

Afgelopen vrijdag raakte aanvaller Arkadiusz Milik al geblesseerd aan zijn linkerknie. Dat gebeurde in een gewonnen oefenduel met Oekraïne (3-1). Hij mist het EK sowieso en is inmiddels geopereerd.

Polen speelt zondag in Hamburg de eerste groepswedstrijd op het EK tegen het Nederlands elftal. Het EK voetbal is van 14 juni tot en met 14 juli 2024 in Duitsland. Nederland is geplaatst in Groep D en treft daar naast Polen ook Frankrijk en Oostenrijk.