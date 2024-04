Boete en schorsing voor Oranje Leeuwin Kerstin Casparij vanwege obsceen gebaar

Kerstin Casparij is voor één wedstrijd geschorst bij haar club Manchester City vanwege een aanstootgevend gebaar in de derby tegen Manchester United. De Oranje-international stak haar middelvinger op richting de supporters van United vlak nadat de tegenstander op voorsprong was gekomen.

De Engelse voetbalbond FA bestraft de 23-jarige verdediger ook met een boete van 1.900 euro vanwege het incident tijdens de uitwedstrijd vorige maand. Volgens de FA heeft Casparij bekend dat ze zich schuldig heeft gemaakt aan het aanstootgevende gedrag.

Door haar schorsing mist Casparij de thuiswedstrijd van Manchester City tegen West Ham United op zondag 21 april. Met nog vier speelrondes te gaan staat de ploeg van Casparij en landgenote Jill Roord bovenaan in de Engelse competitie.

Oranje Leeuwinnen concurreren met Real Madrid - Manchester City: 'Dat vinden onzekere jongetjes niet zo leuk' De Oranje Leeuwinnen zijn hot. In de strijd om kwalificatie voor het EK in 2025 speelde het Nederlands elftal op dinsdagavond tegen Noorwegen. Meer dan een half miljoen mensen zagen op tv dat het 1-0 werd voor Nederland.

Casparij kwam dinsdagavond nog in actie met het Nederlands elftal. Ze speelde in Breda de hele wedstrijd tegen Noorwegen, die werd gewonnen met 1-0. De overwinning maakt de kwalificatiereeks voor het EK van 2025 extra spannend. Dankzij de drie punten staan alle landen in punten gelijk in de groep.