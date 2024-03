Geen Vos of Kopecky maar Elisa Longo Borghini triomfeert in Ronde van Vlaanderen

Elisa Longo Borghini heeft iedereen verrast en de Ronde van Vlaanderen bij de vrouwen gewonnen. De Italiaanse renster van Lidl-Trek won de sprint van een kopgroepje, waarin ook Shirin van Anrooij zat.

Borghini schreef voor de tweede keer in haar loopbaan 'De Ronde' op haar naam. De 32-jarige Italiaanse had in 2015 al een keer gewonnen in Vlaanderen.

Het podium in Vlaanderen werd verder gevuld met de Poolse nummer twee Katarzyna Niewiadoma. Van Anrooij eindigde als derde. Zij zal toch wel een klein feest vieren, want de Nederlandse renster is ploeggenote van Borghini.

Favorieten Vos en Kopecky sprinten om plek vier

De afgelopen twee edities was de Belgische wereldkampioene Lotte Kopecky de beste geweest. Zij was dan ook samen met Marianne Vos de grote favoriet vooraf. Vos won eerder Dwars door Vlaanderen, maar moest in de Ronde van Vlaanderen genoegen nemen met een vierde plaats. Wel versloeg zij in de sprint (9 seconden later dan de koplopers) haar grote rivale Kopecky.

Mathieu van der Poel wint bij de mannen

Bij de mannen was er wel Nederlands succes. Mathieu van der Poel kwam solo aan over de streep in Vlaanderen.