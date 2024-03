'Ik ben kapot, één van mijn zwaarste koersen ooit': Mathieu van der Poel kan niet meer na zege in Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel zat helemaal kapot na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen zondagmiddag. De Nederlandse renner kon nauwelijks praten over zijn solo-aankomst. "Ik ben kapot", kon hij uitbrengen.

Van der Poel was verplicht om meteen na de finish een interviewtje te geven. Analyseren kon hij al goed, al moest hij ook toegeven dat hij zelden zo diep is gegaan. "Dit was een van mijn zwaarste koersen ooit", zei de winnaar van zijn derde 'Vlaanderens Mooiste'. "Mijn seizoen is nu al geslaagd. Ik win 'Vlaanderen' als wereldkampioen. Ik moet dit even laten bezinken."

'Ogen dicht'

Van der Poel reed weg met een dikke veertig kilometer te gaan weg en kreeg niemand mee. Solo kwam hij aan in Oudenaerde. "Voor mij is dit de zwaarste Ronde ooit, vooral door het weer. In de laatste 20 kilometer heb ik met mijn ogen dicht naar de finish gereden. Ik zat zo kapot dat ik niet heel veel heb nagedacht."

'Fantastisch werk'

Natuurlijk dankte Van der Poel ook zijn teamgenoten van Alpecin-Deceuninck. "De ploeg heeft fantastisch werk geleverd. Ik zei op een gegeven moment tegen ze dat ze de boel bij elkaar moesten houden tot op de Koppenberg, omdat ik daar het verschil wilde maken." Hij had alleen niet verwacht dat hij daar al alleen zou zitten. "Gelukkig heb ik het goede gevoel teruggevonden, want bij de tweede keer op de Kwaremont had ik niet echt een lekker gevoel."