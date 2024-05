Volgende Nederlandse renner moet opgeven in de Giro: sprinter David Dekker stapt af in zware bergrit

Het gaat hard met de Nederlandse renners deze Ronde van Italië, nu ook Dekker heeft opgegeven. De sprinter van Arkéa-B&B Hotels kneep in de remmen tijdens de openingsfase van de zeventiende etappe. Daarmee is Dekker alweer de zevende Nederlander die deze ronde moet opgeven.

De oplettende televisiekijker kon al zien dat Dekker vroeg in de pittige bergrit moest lossen. De etappe begon met de zware beklimming van de Passo Sella, waar de meeste sprinters meteen moesten lossen. De 26-jarige renner zat duidelijk in de problemen en moest even later uiteindelijk op weg naar de tweede klim, de Passo Rolle, opgeven. Het is niet bekend om welke reden Dekker moest laten lopen.

Wie van de twaalf gestarte Nederlandse renners is nog actief in de Giro d'Italia? De eerste grote ronde ging zaterdag 4 mei van start. In Turijn vertrokken er 176 renners met als doel om 21 etappes later te finishen in Rome. Namens Nederland deden er twaalf renners mee aan de Ronde van Italië. Maar wie zijn er nog in koers?

Sprinters krijgen het te verduren

Met het uitvallen van Dekker moet er wederom een Nederlandse sprinter de ronde verlaten. Het begon met kersverse etappewinnaar Olav Kooij, die na de eerste rustdag uit koers stapte. Om die reden bleef de sprinter van Visma | Lease a Bike steken op één ritzege in zijn debuut in een grote ronde.

Vervolgens was Fabio Jakobsen de volgende die is afgestapt. De rappe man van dsm-firmenich PostNL kende geen gelukkige Giro, waarin hij niet aan sprinten toe kon komen. In de elfde etappe ging Jakobsen zich voor het eerst mengen in de sprint, maar daar sloeg het noodlot toe. Hij werd door een andere renner onderuit geschept, waardoor hij de volgende rit moest opgeven wegens de gevolgen van de val.

Voor Danny van Poppel eindigde toen hij niet van start ging in de zestiende etappe. De sprinter van BORA-hansgrohe kampte met ziekte. Zodoende viel er wederom een Nederlandse topper uit. Tel daar Dekker bij en je komt tot de conclusie dat alle deelnemende sprinters uit Nederland de koers hebben verlaten.