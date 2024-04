'Ik heb meer geluk dan pech gehad:' Nathan Van Hooydonck blikt terug op hartstilstand

Nathan Van Hooydonck werd vorig jaar september onverwacht getroffen door een hartstilstand. Er bleek dat hij een afwijking in de hartspier had. Inmiddels is hij in een andere rol terug bij Team Visma | Lease a Bike en daar sprak hij over aan tafel bij OP1.

Van Hooydonck kon zich niks herinneren van het ongeluk. Hij werd redelijk snel door zijn vrouw gerustgesteld dat zij en de baby het ook goed maakten. Het ongeluk, waarbij Van Hooydonck en zijn zwangere vrouw meerdere auto's ramden, vond plaats vlak voor het politiebureau. "Ik heb meer geluk dan pech gehad", constateerde Van Hooydonck bij OP1.

"Als het op een andere plek was gebeurd, zou ik hier nou niet zitten bij jullie aan tafel en was mijn vrouw er misschien ook niet geweest - en had ik geen zoontje gehad. Het gebeurde voor het politiekantoor en alle ramen stonden open, dus die mensen konden gelijk naar buiten komen", blikte de Belgische voormalige knecht van Team Visma terug.

Nathan van Hooydonck is door 'rouwproces' heen: 'Had mijn vrouw en kindje dood kunnen rijden' Nathan van Hooydonck is weer terug bij de koers. De Belgische wielrenner stapt niet meer op de fiets na het ongeluk dat hij vorig jaar meemaakte. "Als het was gebeurd tijdens een training in mijn geliefde stille Zeeuwse polder, had ik hier nu niet gezeten."

"Ik heb nadien nog samen met ze gezeten en dat was een geoliede machine. Die wisten perfect wat ze moesten doen. Ik kreeg mond-op-mondbeademing en een hartmassage tot de AED er was. Alles liep goed en ik ben die mensen ontzettend dankbaar. Die hebben mijn leven écht gered."

De carrière van wielrenner @NVHooydonck stond in één klap stil. Hij kreeg een hartstilstand terwijl hij met zijn hoogzwangere vrouw naast zich achter het stuur zat. ''Ik heb meer geluk dan pech gehad." #Op1 #EO pic.twitter.com/LqtFJoj1mb — Op1 (@op1npo) April 9, 2024

Nieuwe rol binnen de ploeg

Fietsen was Van Hooydoncks leven en toen dat wegviel, was dat even pittig. Gelukkig voor hem werd vrij snel na zijn ongeluk zijn zoon Alessio geboren. "Dat zorgde voor de juiste afleiding", aldus Van Hooydonck, die wel iets te snel weer op het kantoor van Visma zat om te praten over een andere job.

"Ik ben mezelf in het begin een klein beetje voorbij gelopen en heb ik wel echt een paar stappen terug moeten doen. Zo ben ik met mijn vrouw op vakantie geweest en heb ik mezelf teruggevonden", sprak Van Hooydonck, die het 'te confronterend' vond bij zijn terugkeer. "Ik zag beneden alle fietsen staan en toen voelde ik dat er niet thuishoorde. Die stappen terug zorgden ervoor dat ik naar de toekomst durf te kijken."

Van Hooydonck haalt niet langer meer bidons, maar geeft ze tegenwoordig aan. "Ik vind dit heel leuk om te doen, maar mijn rol is iets breder. Ik zit met de gasten, partners en sponsoren van de ploeg in de auto en probeer ze een leuke dag te bezorgen. Het is iets wat in mijn verwerkingsproces zit. Ik ben in de koers en kan bij de jongens zijn."

Van Hooydonck hoopt de komende jaren ook buiten het wielrennen iets op te bouwen, zei hij. "En niet te vergeten het vaderschap."