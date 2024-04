Nathan van Hooydonck is door 'rouwproces' heen: 'Had mijn vrouw en kindje dood kunnen rijden'

Nathan van Hooydonck is weer terug bij de koers. De Belgische wielrenner stapt niet meer op de fiets na het ongeluk dat hij vorig jaar meemaakte. "Als het was gebeurd tijdens een training in mijn geliefde stille Zeeuwse polder, had ik hier nu niet gezeten."

In gesprek met het Algemeen Dagblad blikt de renner nog eens terug op die verschrikkelijke dag. 12 september zit Van Hooydonck, samen met zijn zwangere vrouw, in de auto als hij een hartstilstand krijgt. Hierdoor verliest hij de controle over het stuur en vindt er een flink ongeluk plaats. "Ik weet dat ik er zelf niks aan kan doen. Maar ik heb nog altijd een schuldgevoel richting mijn vrouw en ons kindje. Ik had hen dood kunnen rijden."

Om te voorkomen dat zijn hart nog eens deze kuren zal vertonen, wordt er bij een operatie een defibrilator geplaatst. Hierdoor moet de Belg van de ene op de andere dag stoppen met zijn loopbaan als wielrenner.

Terug in de koers

Sinds dit jaar is Van Hooydonck als medewerker van Team Visma | Lease a Bike wel terug bij de koers. Niet meer op de fiets, maar om zijn oud-collega's bij te staan. "Vooral de eerste keer had ik het heel zwaar, voor Omloop Het Nieuwsblad. Ook toen was ik bij de koers. Het liefst was ik de hele dag in mijn bed blijven liggen en had ik de gordijnen dicht gelaten. Ik dacht: ik hoor vandaag op de fiets te zitten. Het was zo confronterend."

Gelukkig voor Van Hooydonck ging het vanaf dat moment alleen maar beter, waardoor hij nu vaker bij wielerwedstrijden te zien is. Zo geeft hij bidonnen aan of is hij als analist betrokken bij de koers. "Die eerste koers is heel belangrijk geweest. Daarna is het een stuk beter gegaan. Het is toch een soort rouwproces waar ik in zit."

Zoontje

Twee weken na het ongeluk werd het zoontje van Van Hooydonck geboren. De kleine hielp zijn vader er in die moeilijke tijd doorheen. "De geboorte van ons zoontje is mijn redding geweest. Een gezin stichten was onze grote wens. Hij is zes maanden en beseft natuurlijk helemaal niet wat er allemaal is gebeurd. Maar het vaderschap geeft energie en afleiding. Als je dat mannetje ziet, word je gewoon gelukkig."

Ook zijn vrouw is een steunpilaar voor de Belg, al heeft zij het soms nog erg lastig met het feit dat Van Hooydonck niet meer op de fiets zit. "Als ik haar nu een foto stuur als ik bij de koers ben, dan doet het bij haar heel veel pijn. Dat kan ze niet aanzien. Jij hoort op die fiets te zitten, zegt ze dan."

Inmiddels heeft Van Hooydonck naast zijn werk rondom de koers ook een nieuwe passie gevonden: golf. "Ik ga daar helemaal in op. Dus daar kan ik mijn ei wel in kwijt. In februari ben ik nog met mijn vrouw en Alessio een week naar Portugal gegaan. Liep ik de holes af en ging Alicia met de buggy ook mee, haha."