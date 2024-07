Jonas Vingegaard twijfelde na horrorval over zijn carrière: 'Als ik dit overleef, stop ik met wielrennen'

In de afdaling van de Ronde van het Baskenland begin april ging het vreselijk mis voor Jonas Vingegaard. De Deense renner van Visma | Lease a Bike kwam zwaar ten val, waardoor hij zelfs dacht hij dit niet ging overleven. Slechts drie maanden later rijdt hij de Tour de France en maakt hij indruk. Toch heeft zijn val veel impact op hem gehad, zo vertelt hij op de eerste rustdag.

Na de eerste schrik was er een ander besef, vertelde Vingegaard, winnaar van de laatste twee edities van de Tour. "Toen ik daar een tijdje lag, dacht ik: als ik dit overleef, stop ik met wielrennen. En nu zit ik toch weer hier."

'Ik dacht dat ik zou sterven'

Los van het feit dat de wielercarrière van Vingegaard vroegtijdig klaar had kunnen zijn had het ongeluk nog erger kunnen aflopen. De 27-jarige renner stond zelfs doodsangsten uit nadat hij in het Baskenland zwaar ten val was gekomen. "Het was zo erg dat ik dacht dat ik zou sterven", blikt Vingegaard terug.

Vingegaard brak bij de val onder meer een sleutelbeen en meerdere ribben en liep ook een longkneuzing op. Tot de start van de Tour, ruim een week geleden in Florence, reed hij geen koers meer. Wel trainde de Deen lang op hoogte in het Franse Tignes.

Kans op derde Tourzege

Na negen etappes staat Vingegaard derde in het klassement met een achterstand van 1 minuut en 15 seconden op de Sloveen Tadej Pogacar. Dat hij tijdens de rustdag deze achterstand heeft had hij voor aanvang van de Tour met zijn ploeg voor getekend.

Op papier biedt de derde week in Frankrijk de goede klimmer voldoende kans om tijd terug te winnen. Vorig jaar begon Vingegaard ook met een achterstand maar pakte hij in twee dagen zeven minuten terug op Tadej Pogacar. "Ik vertrouwde ons plan vorig jaar. Dat werkte. Ik vetrouw dit jaar ook het plan", aldus Vingegaard tegenover onder andere het Belgische Het Nieuwsblad op de persconferentie van de eerste rustdag.

