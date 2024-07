Tadej Pogacar en Remco Evenepoel hekelen tactiek Jonas Vingegaard: 'Denk dat hij bang voor me is'

Na een aanval van Remco Evenepoel zaten Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en de Belg ineens nog maar met z'n drieën. Na een stukje door te rijden, lieten zij zich toch terugzakken. Daar was niet iedereen blij mee, zo bleek na afloop.

Na een aanval van Evenepoel, konden alleen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard volgen. De drie reden even door, maar lieten zich al snel terugzakken naar het peloton. “Pogacar wilde zeker wel, Vingegaard niet. We hebben gezegd dat het jammer was, dat de koers daar gereden had kunnen worden. Maar die mannen zullen wel een plan gehad hebben", vertelt de Belg aan Wielerflits.

Daar baalde de man in de witte trui van. Hij wilde andere mannen, waaronder bijvoorbeeld Primoz Roglic, op een grotere achterstand zetten. "Ik denk eigenlijk dat de koers daar gereden had kunnen worden, als we vol meedraaien, in die kopgroep komen en die kopgroep draait ook mee. Dan gaan we met die hele groep richting de etappewinst en waren er denk ik heel grote verschillen geweest achter ons."

Pogacar

Ook Pogacar liet van zich horen en dat was niet mild. Gelijk na de rit werd de Sloveen in het Geel geïnterviewd door France TV, waar hij geen blad voor de mond nam. "Iedereen rijdt zijn eigen race, dus het stoort me niet. Ik hou van racen met mijn hart. Vandaag was de dag om dat te doen. Ik denk dat Vingegaard bang voor me is, anders had hij wel overgenomen."