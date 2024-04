Visma deelt verwondingen van Jonas Vingegaard na gruwelijke valpartij: 'Hij is stabiel en bij bewustzijn'

Jonas Vingegaard was donderdag betrokken bij een enorme valpartij tijdens de vierde etappe van de Ronde van Baskenland. De Deen, tweevoudig Tour-winnaar, werd meer dan een half uur behandeld en in een ambulance afgevoerd.

Gelukkig kon ploegleider Frans Maassen van Visma | Lease a Bike snel een update geven toen Vingegaard onderweg was naar het ziekenhuis. Hij liet aan Eurosport (de zender die de koers live uitzond) weten dat de kopman van de ploeg weer bij kennis is. Lang zaten wielerfans in onzekerheid, maar de eerste berichten zijn dus enigszins geruststellend. Een paar uur na de crash kwam Visma met een definitieve diagnose, die ook blijkt 'mee te vallen'.

Gebroken botten

De ploeg kon na de onderzoeken laten weten dat de schade 'meevalt' bij Vingegaard. Hij is inmiddels stabiel en onderzoek heeft aangetoond dat hij een gebroken sleutelbeen heeft en meerdere gebroken ribben.

🇪🇸 #Itzulia2024



Update on Jonas:



It was a nasty crash, but fortunately he is stable and conscious.



Examinations at the hospital have revealed that he has a broken collarbone and several broken ribs. He remains in hospital as a precaution. Thank you for all your messages. ❤️ pic.twitter.com/dPd2IbpIFP — Team Visma | Lease a Bike (@vismaleaseabike) April 4, 2024

'Zagen meteen dat het niet goed was'

Even later liet Addy Engels, de ploegleider in de Ronde van Baskenland, ook weten wat hij aantrof bij zijn kopman. “We hoorden via de radio dat Jonas betrokken was bij een grote valpartij. Toen we ter plaatse kwamen zagen we meteen dat het er niet goed uit zag. Gelukkig was hij wel bewustzijn. Jonas wordt nu onderzocht in het ziekenhuis. Dat wachten we nu af", zegt hij in een bericht op de website van Visma.

Remco Evenepoel en Primoz Roglic ook slachtoffer

Bij de valpartij, in een razendsnelle bocht in de afdaling van de voorlaatste beklimming in de vierde etappe, was Vingegaard niet het enige slachtoffer. Ook toprenners als Remco Evenepoel en Primoz Roglic lagen lang op de grond. Van Evenepoel lijkt zo goed als zeker dat hij zijn sleutelbeen heeft gebroken. Hij hinkte de ploegleiderswagen in met een slappe arm, wat vaak duidt op zo'n blessure.

Winnaar dramatisch verlopen etappe Baskenland juicht amper, gruwelijke valpartij ontsiert Spaanse koers De Ronde van Baskenland is donderdag een kleine dertig kilometer opgeschrikt door een zeer zware valpartij in de afdaling van de voorlaatste klim. Een groot aantal renners ging in een bocht naar rechts onderuit. Verschillende van hen zijn per ambulance afgevoerd. De koers werd geneutraliseerd.

Op brancard de ambulance in

Vingegaard lag, samen met Jay Vine (Team UAE), het langst op de grond. De Deen van Visma werd uiteindelijk op een brancard afgevoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Hij had toen een (zuurstof)masker voor z'n gezicht en z'n nek lag gestabiliseerd in een klem.

Dat hij bij kennis is, is al heel wat. Minutenlang lag hij roerloos op het gras langs de weg. Vine werd ook in een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, maar ook zijn team maakte daarna al snel bekend dat hun renner weer bij kennis was. Over verdere kwetsuren is voorlopig nog niets bekend.

Veel uitvallers

Roglic, die een dag eerder ook al hard gevallen was, kon ook zelf weer opstaan en stapte in de ploegauto en zien we deze Ronde van Baskenland niet meer terug. Evenepoel logischerwijs ook niet meer. Daarnaast zijn er nog een tiental renners, onder wie Sean Quinn en Natnael Tesfatsion, waarvan de blessures nog niet bekend zijn, maar waarvan verwacht wordt dat die voorlopig niet meer kunnen koersen.