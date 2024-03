Marianne Vos pakt bij Dwars door Vlaanderen haar 250e profoverwinning op de weg

De vrouwenkoers van Dwars door Vlaanderen is gewonnen door Marianne Vos. Na een spannende strijd met Shirin van Anrooij, en een neutralisatie eerder in de koers, wist zij aan het langste eind te trekken. Het is haar 250e profoverwinning op de weg.

Na de neutralisatie begonnen alle rensters weer in het peloton dat lang bij elkaar bleef. Op 25 kilometer voor de finish maakte de kopgroep zich los, met onder andere Vos, Van Anrooij, Lotte Kopecky en Puck Pieterse. Demi Vollering kreeg op dat cruciale moment een lekke band. Ook Fem van Empel had pecht, haar voorwiel moest vervangen worden in de slotfase van de koers.

Van Anrooij en Vos wisten uit de kopgroep te ontsnappen. Kopecky deed nog een poging om mee te komen maar dat lukte niet. De twee Nederlanders gingen samen de strijd aan. Na een sprint ging Vos er met de winst vandoor. De Italiaanse Letizia Paternoster werd derde, waarna Kopecky volgde.

Cycling🚴‍♀️ - Marianne Vos🇳🇱 wins Dwars door Vlaanderen🇧🇪 to claim her 250th professional UCI road race victory.



1⃣3⃣6⃣ - Stages in line

6⃣4⃣ One-day races

2⃣8⃣ General classifications

2⃣2⃣ Individual time trials#DDV #DDV24 — Gracenote Olympic (@GracenoteGold) March 27, 2024

Koers geneutraliseerd

Zestig kilometer voor de finish werd de koers stilgelegd vanwege een ongeval op het parcours. Het zou gaan om een incident met twee auto's van de mannenkoers, één daarvan zou in een sloot zijn beland. Hierdoor is een beklimming van de Hotond en Knokteberg niet mogelijk. De koers is geneutraliseerd zodat hulpdiensten hun werk kunnen doen.

Na een halfuur kon de koers weer worden hervat. De Knokteberg en Hotond worden uit de wedstrijd gelaten en zo wordt het parcours met bijna 20 kilometer ingekort. De elitegroep met Kopecky en Vos die zich had afgescheiden startte gewoon weer in het peloton.