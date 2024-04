Fabio Jakobsen krijgt de perfecte lead-out, maar ziet teamgenoot winnen in Ronde van Turkije

Tobias Lund Andresen heeft de vijfde etappe van de Ronde van Turkije op zijn naam geschreven. De renner van dsm-firmenich PostNL was de snelste in de massasprint. Jakobsen eindigde als tweede nadat hij zag dat de concurrentie er niet aan te pas kwam, waardoor hij in het wiel van Lund Andresen bleef zitten.

Zeven renners kregen van het peloton de vrijbrief voor de vlucht van de dag. Maar echt veel ruimte kreeg de kopgroep niet dankzij het werk van Astana en Bora, die hun zinnen hadden gezet op een eindsprint. Toch werd de laatste vluchter op slechts vijf kilometer van de finish ingerekend.

Team dsm-firmenich PostNL wint opnieuw

In de laatste chaotische kilometer in Kusadasi was het Danny van Poppel die ver voor de streep als eerste aanging. Hij kreeg Martijn Budding van TDT-Unibet in zijn wiel, maar de twee sprinters kwamen tekort.

Lund Andresen deed een perfecte lead-out voor zijn kopman Jakobsen waar de concurrentie gaan antwoord op had. Jakobsen hield zijn benen stil toen hij zag dat niemand er meer overheen kon komen. Zo snelde Lund Adresen voor de tweede etappe op rij naar de overwinning in de Ronde van Turkije.

Lund Adresen blijft de leider in het algemeen klassement na zijn ritzege. De Deense renner heeft een voorsprong van veertien seconden op zijn eerste belager Giovanni Lonardi.

🚴🇹🇷 | Een chaotische sprint! Van Poppel grijpt weer mis en Jakobsen komt binnen in de slipstream... van winnaar Andresen! Twee op een rij dus! 🙌🇩🇰 #TUR2024



Giro d'Italia

Zaterdag 4 mei begint de Ronde van Italië en staan zowel Lund Adresen en Jakobsen aan de start. Het koppel moet voor hun ploeg gaan zorgen voor etappeoverwinningen. Op papier is Jakobsen de afmaker bij het team, maar Lund Adresen laat ook zien in goede vorm te verkeren. Zo heeft het team twee snelle mannen in de gelederen die voor succes moeten gaan zorgen.