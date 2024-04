Nederlandse wielerstunt in Ronde van Romandië: 'Ik heb er geen woorden voor'

Een daverende stunt van Maikel Zijlaard. De Nederlandse wielrenner van Tudor Pro Cycling Team won dinsdagmiddag de proloog van de Ronde van Romandië. Zijlaard bleef onder meer oud-wereldkampioen Julian Alaphillipe voor. Na afloop kon de winnaar bijna niet geloven dat hij de etappe had gewonnen.

In de ultrakorte proloog, van nog geen 2,5 kilometer, klokte Zijlaard (24) al vrij vroeg op de dag de op dat moment snelste tijd. Hij deed twee minuten en vijfenvijftig seconden over de proloog. Het bleek uiteindelijk de snelste tijd, want alle andere kanshebbers beten zich stuk op de tijd van Zijlaard. Hij boekte zodoende zijn eerste World Tour-zege uit zijn loopbaan.

'Ergste uren uit mijn leven'

"Ik heb er nog geen woorden voor. Dit is wel echt een droom", vertelde een dolblije Zijlaard nadat hij de wedstrijd had gewonnen. "Ik ging al vrij vroeg van start. De laatste twee uur waren de ergste uren uit mijn leven, vanwege de stress. Ik wilde dit zo ontzettend graag. Voor mezelf, maar ook voor de ploeg. Dit is een droom."

Oud-wereldkampioen Julian Alaphilippe kwam tot op twee seconden van de tijd van Zijlaard en eindigde als derde. Cameron Scott werd tweede op één tel. Met Tim van Dijke (zesde, op drie seconden) was er nog een Nederlander in de top-tien. Voor Alaphilippe was de derde plaats overigens een mooie opsteker. De Fransman sukkelde al het hele voorjaar vanwege een blessure.

Wielrenner Julian Alaphilippe onthult reden achter slecht voorjaar: 'Wilde niet dat men dacht dat ik het verzon' Voor Soudal-Quick Step en Julian Alaphilippe is het nog geen succesvol voorjaar gebleken. De Fransman kwam er niet tijdens de klassiekers niet aan te pas en vertelt nu dat dit door een blessure kwam. Achteraf was zijn beslissing om toch te koersen de verkeerde, zo stelt hij.

In de leiderstrui

Uiteraard mag Zijlaard na zijn overwinning ook de leiderstrui aan. Die zal hij morgen tonen tijdens de eerste etappe. "We gaan het vanavond vieren en dan kijken we naar morgen. Ik ga gewoon genieten van mijn gele leiderstrui,"

De Ronde van Romandië eindigt zondag 28 april. Vrijdag is er overigens weer een tijdrit, liggen er dan opnieuw kansen voor Zijlaard?