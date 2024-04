Frank van den Broek pakt grootste zege van carrière en is nieuwe klassementsleider in Turkije

De Ronde van Turkije is in handen van dsm-firmenich PostNL. Na twee ritzeges voor de Deen Tobias Lund Andresen en eentje voor Fabio Jakobsen was het nu de beurt aan de Nederlander Frank van de Broek.

Tijdens de koninginnenrit van de Ronde van Turkije was Van den Broek de snelste. Daarmee pakte de 23-jarige renner uit de ploeg van Fabio Jakobsen niet alleen de groottste ritzege uit zijn carrière, maar mag hij tijdens de volgende etappe ook de leiderstrui aandoen.

Overmacht

Het was de zesde etappe van de Ronde van Turkije en al de vierde ritwinst voor dsm-firmenich PostNL. Fabio Jakobsen was de snelste tijdens de eerste etappe en de Deen Andresen pakte al twee overwinningen. Nu was het dus de beurt aan Van den Broek, die de prachtige bijnaam 'de Wattage Bazooka' met zich meedraagt.

Van den Broek heeft een voorsprong van vier seconden op Merhawi Kudus, die vrijdag ook tweede werd. Met nog twee etappes te gaan kan Van den Broek misschien ook nog wel voor de eindzege gaan in Turkije, al zijn de verschillen in de top van het klassement erg klein.