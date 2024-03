Nieuw tenue Decathlon AG2R zorgt voor verbazing: 'Dit lijkt precies op ander tenue in het peloton'

Het wielerseizoen is nog amper twee maanden bezig, toch krijgt Decathlon AG2R La Mondiale alweer andere kleding. Doordat hoofdsponsor Decathlon haar logo heeft aangepast rijden de renners de rest van het seizoen in een volledig nieuw tenue.

De Franse sportwinkel heeft de huiskleur aangepast naar een donkerdere tint blauw. Dit zorgt ervoor dat het overwegend lichtblauwe tenue van Decathlon AG2R moest worden veranderd, terwijl de renners slechts twee maanden in deze kleding rijden. Voor het nieuwe tenue is er gekozen voor donkerblauw met wat groene accenten.

De 'Galaxy'

De WorldTour-ploeg rijdt nu niet alleen in nieuwe kleurstellingen, maar ook een heel ander design van het tenue genaamd 'Galaxy'. Diezelfde naam zien we terug in het sterrenstelselpatroon op het tenue, waar voorheen strakke lijnen waren te vinden.

Bonjour Israël Premier Tech — Pierre-Louis (@PL05) March 12, 2024

Reacties op het nieuwe tenue

In het persbericht komt het wielerteam met een opvallende uitspraak: "Het shirt onderscheidt zich door zijn uniciteit, waardoor hij goed zichtbaar is in het peloton", aldus Decathlon AG2R. Terwijl uit de reacties blijkt dat wielerfans veel gelijkenissen zien met een ander bekend tenue uit het peloton.

Tenue van Israel - Premier Tech © Israel - Premier Tech

Fans spreken namelijk van schande dat dit het zoveelste tenue is binnen het peloton met donkerblauwe tinten. Duidelijk wordt dat mensen bang zijn dat de ploegen niet uit elkaar te houden zijn in het peloton vanwege het gebruik van veel dezelfde kleuren. Het nieuwe tenue van Decathlon AG2R heeft vooral veel overeenkomsten met Israel - Premier Tech. Zo reageert iemand op X: "Bonjour Israël Premier Tech."