Dubbelslag Visma | Lease a Bike: Parijs-Nice en Tirreno Adriatico worden gewonnen

Team Visma | Lease a Bike heeft zondag zowel de Parijs-Nice als de Tirreno Adriatico gewonnen. Matteo Jorgenson was de winnaar in Frankrijk, terwijl Jonas Vingegaard in Italië de beste was.

Jorgenson, Remco Evenepoel en Aleksandr Vlasov reden weg bij andere grote namen als Primoz Roglic en klassementsleider Brandon McNulty tijdens de slotetappe van Parijs-Nice. De drie reden al snel weg bij die groep met daarin de gele trui. Jorgenson stond op maar vier seconden van McNulty en werd virtueel leider van het klassement.

Evenepoel stond op 36 seconden van McNulty en moest dus iets meer dan een halve minuut goedmaken op de Amerikaan van Visma | Lease a Bike. Samen reden ze Vlasov er vanaf, maar de Belg kwam maar niet alleen weg. Samen reden ze naar de finish toe, waar Evenpoel duidelijk de sterkste was in de sprint. Daar kon Jorgenson wel mee leven: de laatste paar kilometers reed hij al met een enorme glimlach op zijn gezicht.

Vingegaard

In Italië had Vingegaard in de bergetappes al laten zien oppermachtig te zijn. Tijdens de laatste etappe van de koers liep het uit op een sprint. Deze werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan van Team Lidl-Trek. De leiderstrui van Vingegaard kwam niet meer in gevaar.