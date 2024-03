Juan Ayuso wint tijdrit Tirreno-Adriatico, Visma-helmen stelen de show

Juan Ayuso heeft de eerste etappe van de Tirreno-Adriatico gewonnen. De Spanjaard van Tean UAE Emirates was de snelste in de tijdrit. Het ging rondom de Italiaanse koers vooral om de helmen van Team Visma | Lease a Bike.

De Spanjaard was de snelste tijdens de koers in Italië. Filippo Ganna leek Ayuso van de hotseat te stoten, maar kwam uiteindelijk net te kort. De Italiaanse tijdritspecialist van Ineos Grenadiers kwam één seconde later over de streep dan de latere winnaar. Ethan Vernon werd derde.

Futuristische helmen

Bij Visma hebben ze met het oog op het nieuwe seizoen een nieuw ontwikkelingspunt ontdekt. In de tijdrit moet de nieuwe aerodynamische helm voor betere resultaten zorgen. Ook Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard stapte op de tijdritfiets met de nieuwe helm op. Of deze ook echt geholpen heeft is maar de vraag. De Deen werd uiteindelijk negende op 22 seconden van Ayuso

Het hoofd van de kleding voor de renners is in ieder geval in zijn nopjes met de nieuwe helmen. "We kijken hier al lang naar uit en zijn blij om de nieuwe helmen te laten zien", zo vertelt Paul Martens. "Je ziet gelijk dat het helemaal nieuw is en een nieuwe manier van denken. We denken echt dat we een grote stap kunnen zetten in onze tijdritten op deze manier. Hopelijk gaan we dat vandaag gelijk zien. Een helm moet natuurlijk veilig zijn, maar speelt ook een grote rol in de outfit van de renner."