Primoz Roglic mist afslag, maar wint wel in Ronde van Baskenland, pijnlijke val Remco Evenepoel

De veiligheid van wielrenners is een onderwerp waar momenteel veel over wordt gepraat. De organisatie van de Ronde van Vlaanderen haalde bijvoorbeeld enkele passages uit het parcours om de veiligheid te verbeteren. Helaas bleven deze in Dwars door Vlaanderen wel onderdeel van de koers en dat zorgde voor een massale valpartij. Een gevaarlijk punt in Parijs-Roubaix is het Bos van Wallers, daar wil de organisatie de ellende voorkomen door maatregelen te treffen.