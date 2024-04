Ronde van Romandië: Richard Carapaz wint koninginnerit, Carlos Rodríguez pakt de macht

Richard Carapaz heeft toegeslagen in de voorlaatste rit van de Ronde van Romandië. De klimmer uit Ecuador won de zwaarste rit van de ronde, met de klim naar Leysin (13,4 km aan 6,1%) als slot. Maar de echte winnaar van de dag is wellicht Carlos Rodríguez, want de Spanjaard greep de macht in het klassement.

Rodríguez van Ineos kreeg loon naar werken, want hij en zijn teammakkers waren in de slotfase van de rit erg bedrijvig. Het tempo werd opgeschroefd, waardoor onder meer Juan Ayuso niet meer kon volgen. Daardoor glipte bij de renner van UAE de leidende positie in het klassement weg.

Oympisch kampioen en voormalig Giro-winnaar Carapaz haakte wel aan en besloot op twee kilometer van de eindstreep aan een solo te beginnen. Florian Lipowitz en Rodriguez (vijfde in de Tour 2023) waren de enige twee die in de buurt van Carapaz bleven, waarna de Duitse Lipowitz met zijn eindsprintje nog erg dichtbij kwam.

Carlos Rodríguez

In het klassement heeft Rodriguez een voorsprong van zeven seconden op Aleksandr Vlasov en negen op Lipowitz. De slotrit op zondag, van Vernier naar Vernier, is heuvelachtig en kan dus nog de rangschikking overhoop gooien. De proloog van de ronde werd gewonnen door Maikel Zijlaard. Later viel de Nederlande ruit.

Ronde van Romandië

De Ronde van Romandië kent een fraaie erelijst van winnaars. Klassementsrenners en klimmers rijden graag rond in Zwitserland om zich voor te bereiden op de grote rondes, zoals de Tour de France. In 2023 won Adam Yates en eerdere winnaars waren kleppers als Primož Roglič en Geraint Thomas.

🚴🇨🇭 | Richard Carapaz heeft precies genoeg over. Richard Lipowitz plaatst zijn aanval net te laat. Wat een goede dag heeft de Duitser! 🇩🇪🇪🇨#TDR2024



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/jKYrMTv1V7 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 27, 2024