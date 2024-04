'Stilstaan is achteruitgaan': Wout van Aert begint aan herstel na val in Dwars door Vlaanderen

Wout van Aert heeft de eerste kilometers achter de rug na zijn zware valpartij in Dwars door Vlaanderen, waar hij zijn sleutelbeen en meerdere ribben brak. Niet op de fiets, maar met de benenwagen. Op Strava deelde de 29-jarige renner van Visma | Lease a bike een wandelactiviteit.

Van Aert ging precies een week geleden hard onderuit in de Vlaamse semi-klassieker. Ook landgenoot Jasper Stuyven en Mads Pedersen smakten tegen het asfalt. Stuyven brak net als Van Aert zijn sleutelbeen, Pedersen raakte behalve een paar schrammen niet ernstig gewond. Voor het Belgische duo zit het voorjaar er zo goed als op.

Daags na Dwars door Vlaanderen werd Van Aert geopereerd aan een gebroken borstbeen, gebroken sleutelbeen en zijn ribben. Zondag moest hij toekijken hoe zijn rivaal Mathieu van der Poel er met de overwinning vandoor ging in de Ronde van Vlaanderen.

Herstel

"Het is onduidelijk wanneer Wout weer op de fiets kan stappen. De komende weken zullen in het teken staan ​​van zijn herstel", schreef zijn ploeg Team Visma na de operatie. Dat herstel lijkt nu al enigszins te zijn begonnen. Donderdagochtend zette Van Aert 5180 stappen in iets minder dan een uur om in totaal 3,98 te wandelen. "Stilstaan is achteruitgaan", zette hij erbij.

Van Aerts seizoen was ingericht om top te zijn bij de voorjaarsklassiekers, maar daar ging een streep door. De Belgische alleskunner staat op de nominatie om de Giro d'Italia te rijden. De vraag is alleen of dat haalbaar is. Die koers begint op zaterdag 4 mei met een heuvelachtige rit over 143 kilometer van Venaria Reale naar Turijn. Een etappe die Van Aert op het lijf geschreven is.