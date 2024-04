Tadej Pogacar geeft Mathieu van der Poel het nakijken en pakt zege in Luik-Bastenaken-Luik

Tadej Pogacar heeft op overtuigende wijze Luik-Bastenaken-Luik op zijn naam geschreven. Op 35 kilometer van de finish reed de klimmer weg en gaf hij onder andere Mathieu van der Poel het nakijken.

In de beginfase van de rit was er een valpartij waar onder andere Tom Pidcock bij betrokken was. De Engelsman leek wat last van de val te hebben en zijn rol bleek uitgespeeld in België. Van der Poel kwam door die valpartij ook op achterstand, maar hij maakte dit al snel weer goed. In de slotfase moesten er nog drie flinke bergen worden beklommen en dus probeerden de favorieten de benen stil te houden voor de eindfase.

Aanval Pogacar

Op de Col de la Redoute ontbrande de race eindelijk. Pogacar voerde het tempo flink op en reed daardoor weg uit de groep favorieten. Van der Poel kon het tempo niet bijbenen en enkel Richard Carapaz leek te kunnen volgen. De Ecuadoriaan brak echter ook en moest Pogacar in zijn eentje naar de top laten razen. De Sloveen haalde in zijn eentje en als eerste de top van de Col de la Redoute en kon in de afdaling zijn voorsprong gaan uitbouwen.

💥 C’est le moment ! Attaque de @TamauPogi dans La Redoute



💥 It’s Pogi time in La Redoute#LBL pic.twitter.com/E3ikHHO268 — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 21, 2024

Slotfase

Pogacar kreeg veel ruimte en had na de afdaling al veertig seconden voorsprong op een groep met Van der Poel, Tom Pidcock en Wout Poels. Voor die groep zat nog een kleine pelotonnetje met andere renners als Pello Bilbao en Marc Hirschi. Laatstgenoemde zit bij dezelfde ploeg als Pogacar en vertraagde de boel, waardoor Pogacar zijn voorsprong nog meer kon uitbouwen. Romain Bardet en Ben Healy probeerden nog bij Pogacar te komen, maar ze kwamen te laat. Uiteindelijk reed de Sloveen comfortabel naar de finish en pakte hij de zege in België.

Tweede plek

Pogacar pakte dus overtuigend zijn tweede klassieker van dit voorjaar na Strade Bianche. De strijd om de tweede plek achter hem was nog wel spannend. Vanuit de groep met Van de Poel en Pidcock probeerde Egan Bernal de sprong nog te maken, maar hij kwam er niet meer aan. Bardet werd uiteindelijk tweede nadat hij wegreed uit een groepje met Benoit Cosnefroy, Healey en Romain Grégoire. Van der Poel werd derde na een sprint met een flink groepje.