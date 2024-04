Wisselvallig weer tijdens Parijs-Roubaix, kans op modder en gladde kasseien

Dit weekend staat een van de mooiste wielerklassiekers op het programma: Parijs-Roubaix. Op zaterdag komen de vrouwen in actie en op zondag de mannen. Lees in het weerbericht hieronder of het droog blijft of dat er regen gaat vallen.

Het weer is tijdens de race van de vrouwen op zaterdag prima te noemen. Net als in de rest van Europa is het in Frankrijk tijdens de eerste weekenddag aangenaam warm. Tijdens de race stijgt het kwik naar zo'n 25 graden Celsius, volgens Weeronline. Wel gaat het stevig waaien, wat voor flinke waaiers kan gaan zorgen.

Op zondag zien de voorspellingen er een stuk minder zonnig uit. De start van de koers bij de mannen is regenachtig. Verder is het zondag bewolkt en kunnen er gedurende de dag nog meer buitjes vallen. Het is kouder, maximaal zo'n 17 graden, en ook waait het nog behoorlijk.

Glibberen en glijden

Alsof de enorme valpartij met Jonas Vingegaard in de Ronde van Baskenland nog niet genoeg angst had ingeboezemd bij de renners, moeten ze dit weekend ook oppassen: de kasseien zouden wel eens glad en modderig kunnen zijn. Het heeft stevig geregend in het noorden van Frankrijk afgelopen week en het gaat dus ook op zondag regenen.

Zorgen bij Van der Poel om chicane

Mathieu van der Poel is sowieso al op zijn hoede tijdens de koers. De Nederlandse renner maakt zich zorgen over een veiligheidsmaatregel die de koersleiding heeft genomen: een 'chicane' voor het Bos van Wallers. Dat moet de snelheid eruit halen. Daardoor moet er een soort bochtennetwerk ontstaan, waardoor renners niet met 60, maar met 35 kilometer per uur de strook betreden.

"Deze chicane is volgens mij nog gevaarlijker", aldus Van der Poel. "Remmen aan 60 kilometer per uur op een overweg... Daar zullen honderdvijftig renners het slachtoffer van worden. Als je als twintigste aan het Bos begint, is dat nog oké. Bij de chicane niet. Rond de vijfde of de tiende positie sta je stil en dan verlies je een halve minuut."