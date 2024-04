Topfavoriete Marianne Vos kijkt uit naar loodzware Parijs-Roubaix: 'Verheug me zelfs op het afzien'

Marianne Vos won in haar loopbaan bijna alles wat er te winnen viel. De klassieker Parijs-Roubaix ontbreekt nog in haar uitpuilende prijzenkast. Vos is zaterdag een van de grote favorieten en kan niet wachten om te starten in 'De Hel van het Noorden'.

Parijs-Roubaix is een loodzware, vermoeiende koers, met vreselijke kasseistroken. Vos (36) kan echter niet wachten om aan de start te verschijnen, zo erg kijkt ze naar de wedstrijd uit. Ook als het zwaar wordt, kan ze genieten van de Franse koers. "Zelfs van het gevecht en ook zelfs wel van het afzien", laat ze weten aan de NOS.

Vos is dankzij haar topvorm een van de favorieten voor de zege. Tijdens de eerste editie van Parijs-Roubaix Femmes in 2021 werd ze tweede, vorig jaar kwam ze niet verder dan een tiende plaats. In 2022 ontbrak ze vanwege een positieve coronatest. "Het is een koers waarvan je weet dat het zoveel kanten op kan. Het moet ook meezitten."

Concurrentie van wereldkampioene Kopecky

Vorige week werd Vos vierde in de Ronde van Vlaanderen. Ze eindigde net voor wereldkampioene Lotte Kopecky, die ook een van de grote favorieten is om zaterdag als eerste over de streep te gaan.

Buiten het feit dat het een mooie koers is, is de wedstrijd volgens Vos ook belangrijk geweest voor de ontwikkeling van het vrouwenwielrennen. "De komst van Parijs-Roubaix en de Tour de France Femmes heeft ervoor gezorgd dat het voor het grote publiek herkenbaarder is."

In tegenstelling tot de mannen, rijden de vrouwen Parijs-Roubaix al op zaterdag. Het monument is dan te zien vanaf 15:00 bij VRT1 (Sporza) en Eurosport 2. De NOS begint om 15:15 uur met de uitzending van de koers bij de vrouwen.

De mannenkoers is zondag op verschillende zenders te zien. Deze zenders beginnen ook met uitzenden op verschillende tijden. Zo begint Eurosport 1 om 10:30 uur met het uitzenden van de koers. Bij de NOS beginnen ze om 13:10 uur met de uitzending en VRT1 (Sporza) start twintig minuten later dan de Nederlandse collega's.