Organisatie van Parijs-Roubaix komt met chicanes bij Bos van Wallers om grote valpartijen te voorkomen

De veiligheid van wielrenners is een onderwerp waar momenteel veel over wordt gepraat. De organisatie van de Ronde van Vlaanderen haalde bijvoorbeeld enkele passages uit het parcours om de veiligheid te verbeteren. Helaas bleven deze in Dwars door Vlaanderen wel onderdeel van de koers en dat zorgde voor een massale valpartij. Een gevaarlijk punt in Parijs-Roubaix is het Bos van Wallers, daar wil de organisatie de ellende voorkomen door maatregelen te treffen.

Waar de Ronde van Vlaanderen het parcours had aangepast door de passage richting de Kanarieberg te schrappen, liet Dwars door Vlaanderen dit na. Precies op het gevreesde punt ging het flink mis. Smaakmakers voor Vlaanderens Mooiste Wout van Aert, Mads Pedersen en Jasper Stuyven gingen met hoge snelheid hard onderuit.

Bij met name Van Aert en Stuyven waren de gevolgen groot, doordat zij voorlopig zijn uitgeschakeld dankzij de gevolgen van de valpartij. De organisatie van Parijs-Roubaix wil de problemen voorkomen door chicanes toe te voegen, zo meldt L'Equipe.

Team Visma reageert ontgoocheld op horrornieuws Wout van Aert: 'Ontzettend akelig gezicht' Wout van Aert is klaar voor het voorjaar. De 29-jarige alleskunner op de fiets brak zijn sleutelbeen en meerdere ribben bij een flinke valpartij in Dwars door Vlaanderen. Vanuit de ploeg werd geschokt gereageerd op het vreselijke nieuws dat Van Aert te verwerken kreeg.

Bos van Wallers

Het Bos van Wallers is een befaamde strook, waar vaak de strijd wordt beslist in Parijs-Roubaix. De kasseienstrook ligt er ontzettend slecht bij en loopt bovendien af naar beneden. Richting deze strook is het enorm onrustig in het peloton om alle kopmannen zo goed mogelijk af te zetten. Dit zorgt ervoor dat de renners met hoge snelheid beginnen aan de kasseienstrook, met alle gevolgen van dien.

Dylan van Baarle probeerde vorig jaar zijn titel te verdedigen maar kwam toen hard ten val op de gevreesde strook, waardoor hij de strijd moest staken. Om herhalingen te voorkomen is nu op aandringen van de rennersvakbond een actie gestart om de aanloop naar het Bos van Waller wat minder heftig en gevaarlijk te maken.

Chicanes worden toegevoegd

De rennersvakbond heeft samen met de organisatie van Parijs-Roubaix het idee om in de aanloop naar de kasseienstrook meerdere chicanes aan te brengen. Op deze manier moet er een soort bochtennetwerk ontstaan, waardoor renners niet met 60, maar met 35 kilometer per uur de strook betreden.

Thierry Gouvenou, onder meer parcoursbouwer van de Tour de France, kan zich goed vinden in de wens van de renners. "Ik heb hier zelf twaalf keer gereden en twaalf keer kwam ik aan voor het Bos van Wallers en vroeg ik mij af hoe ik deze strook zou overleven", vertelt de Fransman uit eigen ervaring.

"Het idee is om bochten toe te voegen om het peloton te vertragen en op een lint te krijgen, een beetje zoals het chicane-systeem op autocircuits", gaat Gouvenou verder. De Fransman vond bij het peloton bevestiging over zijn bevindingen. "Ze vertelden mij dat ze liever hard moeten remmen met het risico op een valpartij, dan met een snelheid van 60 kilometer per uur de gevreesde strook moeten oprijden."

Mathieu van der Poel was de sterkste tijdens de vorige editie van Parijs-Roubaix © Getty Images

Parijs-Roubaix

Of de chicanes daadwerkelijk worden toegevoegd voor zondag is nog even afwachten. De organisatie van Parijs-Roubaix is nog in overleg met de lokale autoriteiten om te kijken naar de mogelijkheden. Zondag start het peloton aan de 121e editie van de Hel van het Noorden. Mathieu van der Poel verdedigt zijn titel in de Franse eendagskoers.