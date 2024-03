Wout van Aert breekt sleutelbeen én ribben bij vreselijke val in Dwars door Vlaanderen: 'Ongelofelijk triest'

Wout van Aert en Mads Pedersen zijn zwaar ten val gekomen in Dwars door Vlaanderen. Ongeveer 70 kilometer voor de finish gingen de twee topfavorieten met zeer hoge snelheid onderuit. Van Aert brak zijn sleutelbeen en meerdere ribben, zo bevestigde Team Visma. Dat betekent dat zijn voorjaar erop zit en hij dus geen Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en Amstel Gold Race rijdt.

De kopman van Visma | Lease a Bike bleef huilend op het asfalt liggen en werd afgevoerd met een ambulance. De Belgische alleskunner leek behoorlijk van slag. Ook Jasper Stuyven werd in de ambulance gereden, hij greep naar zijn sleutelbeen. Die bleek in het ziekenhuis net als die van Van Aert gebroken. Pedersen kon de rit nog wel vervolgen, maar stapte niet veel later alsnog af.

"Het is nog onduidelijk hoe lang het herstel van Wout zal duren", meldde Team Visma bij Het Laatste Nieuws. "Maar de Ronde, Roubaix en de Amstel zal hij zeker missen."

Merijn Zeeman leeft mee met Van Aert

Merijn Zeeman, de sportieve baas van Visma, was aangeslagen na de valpartij van zijn kopman. "Dit is ongelofelijk triest", zei hij bij VTM. "Het was heel heftig en erg. Zo'n val is vreselijk om te zien. Als iemand zo kermt van de pijn is dat heel heftig", benadrukte Zeeman.

"Het is gewoon ongelofelijk jammer. Wij als ploegleiders leven enorm mee met de renners. We weten wat ze ervoor doen en hoe hard ze ervoor werken, dan is dit ongelooflijk triest."

Ook Biniam Girmay stapte af. Daardoor werden veel van de favorieten voor de eindwinst van Dwars door Vlaanderen uitgeschakeld. De winst ging - als hele kleine pleister op de grote wonde - naar Matteo Jorgenson van Visma.

Mathieu van der Poel was voor Dwars van Vlaanderen al een van dé favorieten voor de Ronde en dat zal door de valpartijen van Van Aert en Pedersen alleen maar zijn toegenomen. De Nederlandse wereldkampioen deed woensdag niet mee en dat lijkt een slimme keuze te zijn geweest.