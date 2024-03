Matteo Jorgenson laat Team Visma toch juichen in Dwars door Vlaanderen na verschrikkelijke valpartij Wout van Aert

Matteo Jorgenson heeft Dwars door Vlaanderen gewonnen. De Amerikaan van Visma | Lease a Bike kwam woensdag solo over de streep na een koers die ontsierd werd door een gigantische valpartij. Wout van Aert, ploeggenoot van Jorgenson, was een van de grote slachtoffers en lijkt een streep te kunnen zetten door de rest van het voorjaar.

Jorgenson was onderdeel van een kopgroep van zeven renners die het mochten gaan uitmaken. Met Tiesj Benoot had hij een ploeggenoot van Visma | Lease a Bike bij zich en de twee speelden het perfect uit.

De Amerikaan demareerde op zeven kilometer van de streep en Benoot zorgde ervoor dat de achtervolging niet op gang kwam, waardoor Jorgenson solo over de streep kon maken. Visma kon het succesje wl gebruiken na de verschrikkelijke valpartij van Van Aert eerder in de koers.

Enorme valpartij

De koers van woensdag was de uitgelezen kans om de benen te testen voor de Ronde van Vlaanderen voor zondag, maar voor een aantal van hen liep het uit op een drama. Op 65 kilometer van de finish was er een grote valpartij en het slagveld was enorm.

In de afdaling, die juist vanwege de veiligheid uit de koers van zondag geschrapt is, kwamen Wout van Aert, Jasper Stuyven, Mads Pedersen en Biniam Girmay keihard ten val. Voor de twee Belgen leek de schade zo groot dat zij deelname aan de Ronde wel kunnen vergeten. Zij werden dan ook, net als Girmay, afgevoerd met de ambulance. Pedersen kon zijn weg vervolgen, maar stapte later toch af.

Wout van Aert in tranen na vreselijke val in Dwars door Vlaanderen, favorieten slaan keihard tegen de grond Wout van Aert en Mads Pedersen zijn zwaar ten val gekomen in Dwars door Vlaanderen. Ongeveer 70 kilometer voor de finish gingen de twee topfavorieten met zeer hoge snelheid onderuit.

Van der Poel

Mathieu van der Poel, winnaar in 2020 en 2022, was woensdag niet van de partij. De kans is aanwezig dat hij zondag in de Ronde van Vlaanderen een aantal van zijn grote concurrenten niet zal treffen door de valpartij van woensdag. Het is nog onbekend wat de precieze schade is bij de gevallen renners.