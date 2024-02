Zwemster Tes Schouten na verrassend zilver: 'Natuurlijk wilde ik graag een medaille, maar...'

Een zilveren plak voor Tes Schouten op de WK zwemmen! De 23-jarige Nederlandse was de op-een-na-snelste op de 100 meter schoolslag.

Het goud ging naar Qianting Tang, met een tijd van 1:05.27. Schouten was 0,55 seconde langzamer. Haar tweede plek heeft ze vooral te danken aan een sterke eindsprint. Het is de tweede keer dat Nederland een zilveren WK-medaille pakt op dit onderdeel bij de vrouwen.

Schouten lag halverwege de race nog in de middenmoot, rond de vijfde plek. Door een heel snel tweede deel van haar race zwom ze nog naar de tweede plek. Ze kon Siobhan Haughey uit Hongkong achter zich laten. Zij werd derde in 1:05,92.

'Juist doordat ik zo ontspannen was'

"Weet je wat ik denk wat de sleutel tot succes was?”, vertelde Schouten aan de Telegraaf. "Ik had het zo naar mijn zin en was vlak voor de start nog een beetje aan het dollen met Mark Faber (coach, red.) en de fysiotherapeut. Juist doordat ik zo ontspannen was, ging het denk ik heel goed. Ik dacht ook: je hebt niets te verliezen Tes, dus let’s go.”

Blijer met tijd dan met medaille

Het boeit Schouten niets dat een hoop grote namen, die haar vorig jaar op het WK nog klopten op deze afstand, er niet bij waren. "Over tien jaar is er niemand die denkt: oh, die was er niet en die was er niet.” Schouten is eigenlijk nog blijer met haar tijd (1:05.82) dan met het zilver. "Kijk, als ik nu zilver had gewonnen met de tijd die ik in de halve finale had gezwommen, was ik nu veel minder blij geweest. Natuurlijk wilde ik dolgraag een medaille, maar wel met een tijd waar ik trots op kan zijn. En op deze tijd kan ik dat.”

Later dit toernooi probeert Schouten op de 200 meter voor een nieuwe medaille te gaan. De heats en de halve finales van die afstand vinden donderdag plaats. De finale is op vrijdag.