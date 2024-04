Femke Bol en Lieke Klaver pakken medailles op bijzondere afstand op Curaçao, veel goud voor Nederland

Femke Bol en Lieke Klaver hebben bij het plaatselijke SprintFest op het zonnige eiland Curaçao een succesje geboekt. De Nederlandse atleten lieten hun favoriete afstand schieten, maar pakten wel op een ander onderdeel een medaille.

Er stonden veel disciplines op het programma. De deelnemende atleten kwamen uit alle windstreken, zoals Nederland, Curaçao, België, Oekraïne en Zwitserland. Naast de eerdergenoemde atleten deden ook Liemarvin Bonevacia en Lisanne de Witte mee.

Klaver wint op 150 meter

Het afsluitende onderdeel van het SprintFest was de 150 meter bij de vrouwen. Lieke Klaver zorgde voor Nederlands succes door deze afstand in een tijd van 16,96 te winnen. Voor Bol lag het brons klaar. Zij liep de afstand in 17,10 seconden. De Zwitserse Leonie Pointet eindigde op een tweede plaats.

Geen 400 meter voor Bol en Klaver

Bol en Klaver kwamen niet in actie op de 400 meter. Wel maakten zij nog hun opwachting op de 100 meter. Het optreden van Klaver leverde een bronzen plak op. Bol eindigde op een zesde plek buiten het podium.

Uitslagen en programma op Curaçao SprintFest

4x100 meter vrouwen (Nnkelia Seedo, Marije van Hunestijn, Minke Bisschops en Tasa Jiya)

Nederland gediskwalificeerd; Zwitserland eerste (43,14) en België tweede.

23:50 uur: 4x100 meter mannen (2 Nederlandse teams: Xavi Mo Ajok, Taymir Burnet, Hensey Paulina en Onyema Adigida plus Joris van Gool, Elvis Afrifa, Nsikak Ekpo en Churandy Martina)

Het Nederlandse team met onder andere Mo Ajok - Nederland Oranje - rende de snelste tijd (38.30). België kwam op plek twee, Zwitserland op plek drie en het team van Martina (Nederland Blauw) op de vierde plek. Curaçao eindigde op de vijfde plek.

300 meter mannen (Eugene Omalla)

Eugene Omalla won de 300 meter (32,68 seconden), voor de Belgen Christian Iguacel en Jonathan Sacoor.

300 meter vrouwen

Helena Polette uit België werd eerste (37,28), voor landgenoten Imke Vervaet, Kylie Lambaert en Camile Laus. De Oekraïense vrouwen Viktoria Tkachuk en Anastasiia Bryzgina werden vijfde en zesde.

4x100 meter vrouwen finale

Nederland werd derde, achter Zwitserland op één (42,91) en België.

4x100 meter mannen finale

Nederland Oranje op één (38,34), Nederland Blauw op twee, gevolgd door Zwitserland, Curaçao en België.

01.15 uur: 400 meter mannen

Liemarvin Bonevacia kwam 0,25 seconde tekort om te winnen. De Oekraïner Oleksandr Pohorilko was hem te snel af. Ramsey Angela viel net buiten het podium, want hij was 0,17 seconde langzamer dan de nummer drie; de Belg Robin Vanderbemden.

01.30 uur: 400 meter vrouwen

Geen Femke Bol dus op 'haar' afstand, zij liep alleen de kortste sprintnummers. Maar geen nood, er was alsnog een Nederlandse winnares. Cathelijn Peeters pakte de zege met 51.08 seconden. Eveline Saalberg pakte achter haar en de Belgische Naomi van den Broeck het brons.

02.15 uur: 100 meter mannen

Churandy Martina viel op de 100 meter, één van zijn specialiteiten, net buiten het podium. Een van de bekendste Nederlandse atleten rende 10.36 seconden over de kortste sprintafstand en kwam daarmee 0,03 tekort voor brons en 0,06 seconde tekort voor zilver. Het goud ging wel naar een Nederlander: Hensey Paulina rende 10,25.

02.40 uur: 100 meter vrouwen

Femke Bol kwam tegen het einde van het event pas voor het eerst in actie. Zij rende alleen de kortste nummers en kwam tot een tijd van 11,47 seconden op de 100 meter. Daarmee eindigde ze op plek zes. Lieke Klaver was met brons de beste Nederlandse. Twee Zwitserse atletes verdeelden het goud en zilver.

03.05 uur: 150 meter mannen

Taymir Burnet rende de snelste tijd op de 150 meter, een afstand die zelden gelopen wordt. Er deden dan ook maar drie atleten mee in de finale, waarvan de Zwitser Bradley Lestrade niet eens finishte. Achter Burnet werd de Belg Antoine Snyders tweede.

03.15 uur: 150 meter vrouwen

Als afsluiter had de organisatie van het SprintFest de 150 meter bij de vrouwen ingepland. Ook hier deden de Nederlandse topatletes Bol en Klaver aan mee. Zij pakten allebei een medaille op deze bijzondere afstand: Klaver goud in 16,96 seconden, Bol brons met 17,10 seconden. Tussen hen in eindigde de Zwitserse Leonie Pointet op de tweede plaats.