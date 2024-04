Femke Bol is gewaarschuwd: grootste concurrente Sydney McLaughlin maakt rentree

Sydney McLaughlin-Levrone was voor het eerst sinds juli 2023 weer bij een atletiekwedstrijd te vinden. De 24-jarige atlete geldt als de belangrijkste concurrent van Femke Bol.

McLaughlin is de wereldkampioen én olympisch kampioen op de 400 meter horden. Zij kampte het afgelopen jaar met een knieblessure, waardoor zij bijvoorbeeld ook niet mee kon doen aan het WK in 2023. Bol won daar goud op de 400 meter horden. Dit weekend maakte de Amerikaanse haar rentree bij een wedstrijd in Californië, waar zij met een 4x100 meterteam meedeed.

In de jaren daarvoor was McLaughlin telkens wat sterker dan Bol. Zo pakte zij goud op de Olympische Spelen in Tokio en greep de Nederlandse het brons. Een jaar later won McLaughlin de wereldtitel in een recordtijd: 50,68. Bol volgde toen met zilver.

Overigens is het nog niet duidelijk op welke afstanden McLaughlin zich gaat richten bij de komende Olympische Spelen. Haar wereldrecordtijd is bijna een seconde sneller dan Bols snelste tijd ooit: 51,45.

Mooie weken Femke Bol

Bol, net als McLaughlin 24 jaar, heeft pas een huis gekocht met haar Belgische vriend Ben Broeders. Zij gaan samen in Gelderland wonen en tikte rond de 600.000 euro af voor het huis.

Op de Olympische Spelen kan Bol een deel van haar investering terugverdienen. NOC*NSF geeft namelijk 30.000 euro aan Nederlandse sporters bij een gouden medaille. En ook de World Athletics, de atletiekbond, geeft 50.000 euro aan de sporters die goud pakken op de Spelen. Daarmee is die bond de eerste die zoiets doet.

Behalve op de 400 meter horden, zal Bol op de Olympische Spelen waarschijnlijk ook meedoen aan 4x400 meter en de 4x400 meter Mixed Relay. Statistiekenbureau Gracenote voorspelt een gouden plak voor Bol op de 400 meter horden, zilver bij de 4x400 meter en brons bij de Mixed Relay. Momenteel staat de teller op één bronzen medaille op de Olympische Spelen voor Bambi.