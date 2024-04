Femke Bol en Lieke Klaver werken zich in het zweet op Curaçao, maar de 'beloning' wacht

De Nederlandse specialisten op de korte afstanden zijn neergestreken op Curaçao. Onder meer topatleten Femke Bol en Lieke Klaver trainen daar deze week en doen komende zondag mee een sprintevenement op het zonovergoten eiland. Gelukkig is er tussendoor ook af en toe tijd voor ontspanning.

Het idee voor het sprintevenement ontstond naar aanleiding van een Nederlands trainingskamp. Begin mei worden de WK Estafette op de Bahama’s gehouden en de Nederlanders organiseren ter voorbereiding een trainingskamp op Curaçao. De Belgen, Zwitsers en Oekraïners volgden dat voorbeeld, en dus doet zich de perfecte gelegenheid voor om een mooi evenement te houden.

Naast de 4x100 meter-estafettes zullen ook individuele sprintraces gehouden worden over 100, 150, 300 en 400 meter. Het sprintfestijn vindt op 28 april plaats in het Ergilio Hato Stadion van Willemstad.

IJsbad

De atleten werken zich al dagen in het zweet, zo zien we op hun Instagram-accounts. Zowel op de baan als in de sportschool wordt alles gegeven. Na de training in flink oplopende temperaturen, is het tijd voor een ijsbad. Dat kan behoorlijk afzien zijn, maar daar hebben Bol en co wat op gevonden.

Het opblaasbad, gevuld met water en heel veel ijsblokjes, is verplaatst naar een toplocatie. In de schaduw, op het strand, kunnen de atleten nu in het ijskoude water genieten van het uitzicht op de oceaan. Dat kan slechter...

Olympische Spelen

Voor de atleten staat dit seizoen uiteraard alles in het teken van de Olympische Spelen in Parijs van komende zomer. Bol is daar één van de grote medaillefavorieten en ook op de estafettes wordt heel wat verwacht van Nederland.