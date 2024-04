Sprintlegende Usain Bolt won goud op Olympische Spelen dankzij bijzonder dieet: 'Ik at elke dag alleen maar kipnuggets'

Hij is een van de grootste sprinters uit de geschiedenis: Usain Bolt was jarenlang onverslaanbaar en won maar liefst acht gouden plakken op de Olympische Spelen. Tijdens de Spelen in Peking in 2008 deed hij dat met wel een heel opvallend dieet.

De Jamaicaan onthult in gesprek met Eurosport dat hij in China tijdens de Olympische Spelen wel duizend kipnuggets at. De atleet kon simpelweg niets vinden wat hij lekker vond toen hij net in Peking arriveerde. "Toen vonden we McDonald's en zo is het begonnen. Dus ik had elke dag alleen maar kipnuggets, gewoon constant kipnuggets, kipnuggets, kipnuggets!".

Zijn sportprestaties leden er niet onder. Sterker nog: Bolt won in Peking goud op zowel de 100 meter als de 200 meter. Op beide afstanden verbrak hij toen het wereldrecord. Een jaar later scherpte hij de tijden in Berlijn nog verder aan. Vijftien jaar later is er nog altijd niemand sneller geweest dan Thunderbolt.

Overigens pakte Bolt met Jamaica ook het goud op de 4x100 meter, maar die plak moest Bolt in 2017 weer inleveren omdat zijn landgenoot Nesta Carter op doping werd betrapt. Op zowel de Olympische Spelen van 2012 als die van 2016 pakte Bolt wel drie keer de gouden medaille op zijn afstanden. In 2017 beëindigde hij zijn legendarische loopbaan.

Ook even actief als voetballer

Stilzitten deed Bolt echter niet, want de grote fan van Manchester United had nog één grote droom: profvoetballer worden. Dat lukte hem in Australië, waar hij een tijdje op proef was bij Central Coast Mariners. In een oefenduel scoorde hij zelfs twee doelpunten. "Het feit dat ik ook maar heel even heb mogen ruiken hoe het is om profvoetballer te zijn, betekende veel voor me", vertelt Bolt. Zo goed als op de atletiekbaan, bleek Bolt niet. Hij vertrok al vrij snel bij de Australiërs.

Usain Bolt viert zijn goal namens Central Coast Mariners © Getty Images

Nu is hij al een paar jaar écht gestopt met topsport. Een comeback hoeven we niet te verwachten van de Jamaicaan. "Als ik een comeback had moeten maken, dan was het misschien twee jaar geleden of bij de laatste Olympische Spelen, maar daar is het nu te laat voor."

Bolt vindt het wel best zo. "Ik ben tevreden met mijn huidige leven, waarin ik lekker kan drinken en rondhangen."