Femke Bol onthult dagschema en guilty pleasure: 'Het eerste wat ik doe is mijn vriend appen'

Femke Bol bereidt zich goed voor op de Olympische Spelen in Parijs. Ze heeft een duidelijk doel: goud op de 400 meter horden. Om dat te kunnen bereiken houdt ze zich aan een vast dagschema met veel trainen en gezond eten.

Om 08:00 uur gaat de wekker, maar Bol is vaak daarvoor al wakker. Ze vindt het belangrijk om scherp te zijn op de training en staat daarom minstens twee uuur van tevoren op. "Het eerste wat ik dan doe is mijn vriend appen", zegt ze in een interview namens Team Visa Parijs. "Even een 'goedemorgen'." Ze heeft ook een tijd geprobeerd niet meteen haar telefoon te pakken in de ochtend. "Maar ik stuur hem toch het liefst meteen een berichtje."

Haar telefoon moet al gauw aan de kant voor haar ochtendroutine. Die is niet uitgebreid. Ze kleedt zich aan en eet haar eerste maaltijd van de dag. Haar ontbijt ziet er meestal hetzelfde uit. "Havermout met daarnaast fruit, noten en eitjes", aldus Bol.

Vlechten

Na het ontbijt pakt de atlete een moment voor haarzelf. "Dan schrijf ik in wat boekjes of beantwoord ik een aantal e-mails." Vervolgens gaat ze over op de voorbereiding van haar training. Ze maakt ook tijd voor haar welbekende gevlochten haar.

"Op belangrijke trainingsdagen vlecht ik mijn haar in. Dat is voor mij als een soort make-up routine." Als ze helemaal klaar is vertrekt ze naar trainingscentrum Papendal. Vanaf 11:00 uur staat daar een twee uur durende training op de planning.

Haar trainingsprogramma start met een gezamenlijke warming-up met haar collega-atleten. Ze doet oefeningen om haar zwakkere plekken, de hamstrings of quadriceps, te activeren. "Na ongeveer een uur starten we met het hoofdprogramma", vertelt de 24-jarige topatlete.

On-Hollands eten

Na de training moet haar energie weer worden aangevuld in de kantine. "Ik eet on-Hollands twee keer per dag warm. Zo kom ik makkelijker aan mijn koolhydraten. Die voedingsstoffen heeft mijn lichaam absoluut nodig als brandstof." Ze kiest vaak voor pasta, rijst of wraps met daarbij groenten en vlees of vis voor de eiwitten."

Bij thuiskomst springt de Amersfoortse onder de douche en doet ze alledaagse dingen zoals de was of boodschappen. "Of ik kijk een serie. Soms komen er een aantal vrienden langs." Vlak voor een trainingskamp gebruikt Bol haar vrije tijd om haar koffer in te pakken. "Daar begin ik vier dagen van tevoren meer. Ik houd van plannen en structuur."

Om 18:00 uur is het tijd om te gaan koken. Ook voor het avondeten staan er veel koolhydraten op het menu. "Af en toe kijk ik met een voedingsdeskundige naar wat er beter kan in mijn dieet. Maar er is geen streng schema. Zolang ik maar gevarieerd eet. Met koekjes en hagelslag als guilty pleasure."

Bol eindigt haar avond ook altijd met chocolade. Één blokje 90% puur met een kopje thee. "Na een vakantie met minder restricities moet ik wel weer wennen aan die bittere smaak. Dan bouw ik het op: van 75% naar 80% tot ik weer op de 90% zit."

De atlete heeft nog drie maanden om zich voor te bereiden op de Spelen, die op 26 juli van start gaan.