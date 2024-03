Dafne Schippers staat voor nieuwe uitdagingen: 'Ik ben op het goede moment gestopt'

Dafne Schippers gaan we het komende jaar weer veel meer zien. De voormalig topatlete kondigde in september 2023 haar afscheid aan als sportster, maar keert nu terug in een andere functie in de atletiekwereld. "Heel eervol", zegt ze in gesprek met Sportnieuws.nl.

De 31-jarige Schippers is namelijk aangewezen als toernooidirecteur voor het EK indoor in Apeldoorn, dat van 6 tot en met 9 maart 2025 gehouden wordt. Het is voor het eerst in ruim 35 jaar dat Nederland weer een EK indoor organiseert. Met die organisatie én het ontdekken van haar leven buiten de topsport is Schippers 'drukker dan ooit', zegt ze in gesprek met deze site.

Afkicken

"Ik probeer me te ontwikkelen en te kijken wat ik leuk vind", zegt Schippers. "Televisie-optredens, achter de schermen bij events, clinics geven, speeches geven. Dat soort dingen." Ze vond het afkicken na het topsportleven wel meevallen. "Ik beweeg nog steeds veel. Niet meer zo specifiek als vroeger, maar het viel me mee."

In haar ontwikkeling is ze nu uitgekomen bij een job als toernooidirecteur voor het EK indoor in eigen land van 2025. "Een hele eervolle baan. Ik ga er alles aan doen om de sport en het evenement mooi neer te zetten. Hoe ik dat ga doen? Er zijn veel opties en alles ligt open. Ik laat alles op me afkomen."

'Nederlandse ploeg al heel goed bezig'

Wanneer is de kersverse toernooidirecteur tevreden op het EK over een jaar? "Ik denk dat we al heel goed op weg zijn met de Nederlandse atleten. Omdat ze heel succesvol zijn, is het extra leuk om te volgen. En ik hoor dat het EK indoor voor over een jaar al bijna uitverkocht is. Dat is al heel bijzonder. Ik wil gewoon een mooi toernooi organiseren, waarbij ik hoop dat iedereen na afloop met een goed gevoel naar huis gaat."

'Op een goed moment gestopt'

Nu ze weer terug is in de atletiekwereld en weer met d'r voeten op de baan staat, heeft ze dan al weleens heimwee naar presteren op topniveau? "Ik heb dat eigenlijk nog niet echt gehad. Hoe gek dat ook klinkt. Dus ik denk dat ik op een goed moment gestopt ben."