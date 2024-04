Kritiek op Nike: vrouwelijke atletes zijn boos vanwege 'seksistische' kleding voor Olympische Spelen

In de Verenigde Staten is ophef ontstaan over bepaalde kleding voor de vrouwelijke Amerikaanse atletes tijdens de aankomende Olympische Spelen. Volgens veel mensen is de dameskleding die Nike heeft ontworpen seksistisch.

De broekjes voor atletes zijn volgens critici te pikant omdat ze een nogal onthullende hoge lijn hebben. Veel Amerikaanse atletes reageerden geschrokken nadat de kleding vorige week getoond werd. Zo liet Colleen Quigley, die uitkomt op het onderdeel steeplechase, weten dat de kleding 'absoluut niet geschikt is om te presteren.'

Zij kreeg bijval van de inmiddels gestopte Lauren Flenshman. De Amerikaanse hekelde in een lange Instagrampost het ontwerp van Nike. "Als deze outfit gunstig was geweest voor prestaties, dan zouden mannen het ook dragen. Dit is geen top-outfit voor atletiek." Onderaan een bericht op Instagram van Nike zelf zijn ook veel negatieve reacties te lezen.

Nike reageert op kritiek

Tegenover persbureau Reuters weersprak Nike de kritiek die het bedrijf kreeg. Volgens Nike kunnen atletes gewoon kiezen voor verschillende soorten kleding, bijvoorbeeld voor langere broekjes. Nike liet ook weten dat er in Parijs verschillende kledingmakers zullen zijn zodat outfits nog gepersonaliseerd kunnen worden,

Weer ophef over ontwerp van Nike

Het zijn sowieso niet de beste weken voor het sportmerk. Vorige maand was de woede in Engeland groot toen Nike en het Engelse nationale elftal de tenues voor het EK voetbal presenteerden. Op het thuisshirt stond namelijk een bewerking van de Engelse vlag op de kraag en dat viel verkeerd in Engeland.

Het teken vertegenwoordigt het Sint-Joriskruis, een belangrijk symbool binnen het Engelse nationale erfgoed. De kritiek was zo groot, dat er voor het eerst in de geschiedenis meer uitshirts dan thuistenues werden verkocht.

Ook bij de Duitse voetbalploeg was Nike onderwerp van gesprek. Het Amerikaanse bedrijf volgde Adidas op als kledingmerk voor Duitsland. En dat zette kwaad bloed bij onze zuiderburen want Adidas was al zeventig jaar partner van de Duitse ploeg. Uiteindelijk bleek dat Nike simpelweg veel meer geld bood dan Adidas.