EK indoor atletiek in Nederland strikt Dafne Schippers

Dafne Schippers keert in 2025 terug in de atletiekwereld. In september 2023 maakte ze bekend te stoppen met haar carrière. Gestopt is ze nog steeds, maar ze keert over een jaar in een andere hoedanigheid terug in 'haar' wereld.

De Nederlandse atlete, nog altijd pas 31 jaar oud, wordt namelijk op het EK indoor van 6 tot en met 9 maart in Apeldoorn toernooidirecteur. Dat maakte de organisatie een jaar voor het evenement bekend. Schippers gaat zich bezighouden met de organisatie van het toernooi en wordt het gezicht van het EK indoor.

'Een enorme eer'

Schippers tijdens de presentatie: "Ik heb mezelf een jaar de tijd gegeven om te ontdekken wat ik nu wil en waar ik nieuwe energie vandaan ga halen. Ik vind het geweldig om in deze wereld te blijven, atletiek blijft mijn sport dus ik vind het heel mooi dat ik zo betrokken kan blijven. Het is een enorme eer. Het is maar een half uurtje rijden vanuit huis. Zo'n enorm EK in eigen land, daar kan ik geen nee tegen zeggen. Ik heb er enorm veel zin in."

Het is voor het eerst sinds 1989 dat Nederland het EK indoor weer organiseert. Toen was Den Haag de gaststad. In 1973 werd het toernooi in Rotterdam gehouden.

Prijzenkast

Schippers won tussen 2014 en 2019 meerdere medailles op de korte loopafstanden, de 100 meter en 200 meter. Haar beste prestatie op de Olympische Spelen was een zilveren plak op de 200 meter in Rio de Janeiro. In 2017 werd ze voor het laatst wereldkampioene op diezelfde afstand. Op EK's indoor won ze in 2015 de 60 meter.