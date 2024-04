Abdi Nageeye, winnaar Marathon Rotterdam, zwierf tot 07:30 uur door de stad: 'Kan beter uitgaan'

Abdi Nageeye won zaterdag 14 april de Marathon Rotterdam. Dat deed de 35-jarige Somalisch-Nederlandse duurloop in een nationaal record van 2:04,45. Na die prestatie kon Nageeye maar moeilijk in slaap komen vanwege alle adrenaline die door zijn lijf gierde, dus zocht hij de Rotterdamse binnenstad maar op.

"Ik had heel veel adrenaline na de marathon en toen dacht ik: ik ga naar de stad. Iedereen had natuurlijk gezegd dat ik naar De Gele Kanarie (bar in Rotterdam, red.) moest komen", blikte Nageeye terug bij de Cor Potcast, waar hij te gast was. De mensen die hem tijdens de race hadden uitgenodigd stonden er nog steeds. "Welkom terug, zeiden ze", aldus de winnaar, die daarna ook nog een taxi pakte naar de stad.

Abdi Nageeye grapt na nationaal record in Rotterdam: 'Vanmorgen dacht ik: ik heb een marathon gelopen' Abdi Nageeye was na één dag alweer redelijk hersteld van de marathon van Rotterdam. De 35-jarige atleet liep in Rotterdam een nationaal record en schoof op maandag alweer aan bij een talkshow.

Op sociale media circuleerden beelden van Nageeye in De Skihut in Rotterdam. Daar was het volgens hem 'heel leuk'. "Ik kon daar eerst rustig in een hoek zitten, maar daarna begonnen mensen mij te herkennen en foto's te nemen", herinnerde hij zich. Wat ook niet meehielp was dat de dj zijn naam door de microfoon brulde, maar toen was het kwaad al geschied.

Het werd uiteindelijk een latertje voor Nageeye - of een vroegertje, net hoe je ernaar kijkt. Hij kwam naar eigen zeggen om 07:30 uur weer in het hotel. "Je kan beter uitgaan, als je toch niet kunt slapen. Maar wel rustig aan gedaan hoor", lachte hij. "We waren bij vrienden thuis en daarna heel Rotterdam langs geweest en toen weer rustig terug."

