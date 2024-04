Hoogvlieger Armand Duplantis verbetert wereldrecord polsstokhoogspringen voor achtste keer

Polsstokhoogspringer Armand Duplantis (24) leeft voor wereldrecords. Zijn eigen wereldrecord om precies te zijn: de Zweed verbreekt telkens met kleine verschillen zijn beste prestatie. Zaterdag zette hij het wereldrecord op 6,24 meter. Dat deed hij bij de eerste wedstrijd in de Diamond League in Xiamen.

De regerend olympisch en wereldkampioen heeft inmiddels achtmaal het wereldrecord aangescherpt. En meestal is de marge zo klein als maar kan. Ook ditmaal was dat het geval: het record stond op 6,23 meter (september 2023). De reden achter die marginale verbeteringen laat zich raden: zo kan hij vaker een nieuw record springen, dan als hij er in één keer een hele grote hap afhaalt.

De wereldrecords van Armand Duplantis

6m17 Armand Duplantis (Zwe) 08/02/2020 in Torun (Polen)

6m18 Armand Duplantis (Zwe) 15/02/2020 in Glasgow (Schotland)

6m19 Armand Duplantis (Zwe) 07/03/2022 in Belgrado (Servië)

6m20 Armand Duplantis (Zwe) 20/03/2022 in Belgrado (Servië)

6m21 Armand Duplantis (Zwe) 24/07/2022 in Eugene (Verenigde Staten)

6m22 Armand Duplantis (Zwe) 25/02/2023 in Clermont-Ferrand (Frankrijk)

6m23 Armand Duplantis (Zwe) 17/09/2023 in Eugene (Verenigde Staten)

6m24 Armand Duplantis (Zwe) 20/04/ 2024 in Xiamen (China)

Domineren

De hoogvlieger zei eerder in april tegen CNN: "Ik weet wat ik moet doen om over de 6,30 uit te komen. Ik wil deze sport domineren. Ik weet wat ik kan. Ik wil proberen om elke wedstrijd te winnen en om het maximale uit mezelf te halen. Als ik dan ook nog hoog genoeg spring om het wereldrecord te breken, dan is dat het kersje op de taart."