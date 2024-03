Lachende Femke Bol ook op estafette klasse apart: Nederland overtuigend naar finale

Met opnieuw een weergaloos optreden én een grote glimlach loodste Femke Bol de Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter bij de WK indoor in Glasgow naar de finale. Een versnelling in de laatste 200 meter was ruim voldoende om de eerste serie te winnen.

Bol won zaterdagavond het goud op de 400 meter individueel in een wereldrecord van 49,17. Coach Laurent Meuwly besloot haar geen rust te gunnen, uit vrees dat een finaleplek zonder haar mogelijk niet zou worden behaald. Lieke Klaver, die individueel zilver won, hoefde niet in actie te komen.

De jonge Myrthe van der Schoot was de startloopster. Zij bleef goed bij en ook tweede loopster Eveline Saalberg kon mee. Bij het overgeven van het stokje lag derde loopster Lisanne de Witte wel op de laatste plek. Zij rukte in haar slotmeters op naar de derde plaats en zette Bol zo in een zetel.

De Amersfoortse wachtte achter de Amerikaanse Bailey Lear en de Belgische Cynthia Bolingo op haar moment om te versnellen. Dat deed ze met ingaan van de laatste bocht. Met lange passen snelde ze de twee atletes voorbij en zette zo een tijd van 3.27,70 op de klokken. De finale is zondagavond.