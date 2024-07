'Mooiste sportvrouw' Lieke Klaver werkt graag elke dag aan haar lichaam

Het zijn spannende tijden voor Lieke Klaver. De atlete lijkt in topvorm af te reizen naar de Olympische Spelen nadat ze eerder dit weekend een persoonlijk record liep op de 400 meter. Daarnaast maakt ze ook met haar verschijning veel indruk. In een openhartige video legt ze uit hoe belangrijk ze werken aan haar lichaam vindt.

Zelfs als ze een mindere periode heeft, doet Klaver er alles aan om zo goed mogelijk in haar vel te zitten. "Ik hou er van om met met lichaam te werken. Als het niet goed gaat, train ik alsnog elke dag met mijn lichaam en werk ik aan elk detail. Ik denk dat dat mijn drive is. Ik hou gewoon van wat ik doe."

Lieke Klaver maakt indruk met nieuw record op 400 meter en waarschuwt concurrentie richting Olympische Spelen Lieke Klaver heeft ruim twee weken voor de start van de Olympische Spelen 2024 haar visitekaartje op de 400 meter afgegeven. De Nederlandse klokte vrijdagavond 49,64 (persoonlijk record) bij de Diamond League in Monaco, waar ze achter de Ierse Rhasidat Adeleke tweede werd.

Dat leverde haar de afgelopen tijd veel successen op. Ze verbeterde dit weekend haar persoonlijk record op de 400 meter tijdens de Diamond League en won vorige maand eindelijk haar eerste individuele medaille. Tijdens het EK in Rome greep ze het brons. Daar wil Klaver het zeker niet bij laten. "Nu heb ik er een, maar ik wil er nog meer."

De bronzen plak was voor Klaver een droom die uitkwam. "Ik kan me nog herinneren dat ik vierde werd op het WK in Eugene en de vrouwen zag die wel een medaille hadden. Toen dacht ik: ooit wil ik zoals zij zijn, ik wil deze medaille."

'Drukke' Lieke Klaver onthult waar ze naar uitkijkt bij Olympische Spelen: 'Echt iets magisch' Voor Lieke Klaver breken in aanloop naar de Olympische Spelen drukke tijden aan. Na de tweede plek op de 200 meter bij de NK atletiek was er zondag weliswaar lichte teleurstelling, maar erkende ze vooral niet te kunnen wachten op de 'hectiek' bij de Spelen in Parijs.

Mooiste sportvrouw van Nederland

Ook buiten de atletiekbaan valt Klaver op. Ze werd dit jaar zelfs verkozen tot mooiste sportvrouw van Nederland. Met die titel en een paar sterke races op zak, gaat de blik van Klaver nu op Parijs. Daar hoopt ze op een prachtige Olympische Spelen. In Frankrijk moet ze het wel doen zonder de steun van haar vriend Terrence Agard.

Lieke Klaver steunt vriend Terrence Agard na emotioneel bericht: 'Rouwen is een serieus iets' Terrence Agard gaat niet naar de Olympische Spelen van Parijs. Op Instagram deelt hij een krachtig bericht over rouwen, nadat hij in de afgelopen periode drie familieleden verloor.

De atleet, met wie Klaver al jarenlang een relatie heeft, pakte op de vorige Olympische Spelen nog zilver op de 4x400 meter. De verwachtingen richting Parijs waren hoor, maar na een zware periode gaat Agard niet naar de Spelen. Hij verloor in korte tijd drie familieleden en dat was voor hem te veel. "Ik heb alles gegeven, maar rouwen is een serieus iets."

Olympische Spelen

Klaver loopt in Parijs de 400 meter en samen met de estafetteploeg de 4x400 meter. Volgende week zaterdag rent ze nog tijdens de Diamond League-wedstrijden in Londen. Het atletiekprogramma op de Olympische Spelen begint op 1 augustus, de Spelen zelf gaan vrijdag 26 juli van start.