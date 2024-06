'Drukke' Lieke Klaver onthult waar ze naar uitkijkt bij Olympische Spelen: 'Echt iets magisch'

Voor Lieke Klaver breken in aanloop naar de Olympische Spelen drukke tijden aan. Na de tweede plek op de 200 meter bij de NK atletiek was er zondag weliswaar lichte teleurstelling, maar erkende ze vooral niet te kunnen wachten op de 'hectiek' bij de Spelen in Parijs.

"Wel goed, niet speciaal. De tweede plek is mooi, maar ik had eerste willen zijn." Zo omschreef Klaver in Hengelo haar prestatie op de 200 meter. Ze bleef wereldtopper Femke Bol voor, maar moest specialiste Tasa Jiya voor zich dulden.

Voor Klaver staat richting de Olympische Spelen overigens alles in het teken van de 400 meter. "Dit was vooral een fijne wedstrijdprikkel en ik heb weer op veel snelheid getraind. Dat is ook nodig voor de 400 meter. Het is eigenlijk gewoon een snelheidsweekend geweest. Ik liep vrijdag de 100 meter en nu de 200 meter. Het staat allemaal in functie van de 400 meter."

Klaver in actie bij Diamond Leagues

Klaver loopt de komende periode nog de nodige wedstrijden. "Ik heb drie Diamond Leagues, in Parijs. Monaco en Londen. Vanuit Londen vlieg ik door naar Parijs. Dan hebben we daar een precamp, een soort trainingsstage. En dan de Olympische Spelen."

Eigenlijk kan Klaver niet wachten tot ze in Parijs het olympisch atletiekstadion binnenwandelt. "Dan gewoon racen in een vol stadion. Ik heb zoveel zin in dat hectische publiek. Het is zo iets magisch, iets groots. Alle toernooien zijn groot, maar de Olympische Spelen; dan komen alle landen en sporten samen. Het is iets onbeschrijfelijks."

Koffers Klaver

Zodra Klaver haar koffers gaat inpakken voor Parijs, dan mogen puzzelboekjes in elk geval niet ontbreken. "Ik doe Japans puzzelen, dat werkt mediterend. Zo ben je nog iets met je hoofd bezig. Gewoon veel puzzelen." Verder mag het eigen kussen natuurlijk niet ontbreken.

Aan support zal het bij Klaver sowieso niet ontbreken, aangezien veel van haar dierbaren ook de reis naar Frankrijk maken. "Er komen heel veel mensen kijken. Veel familie. Mijn vader, mijn moeder en mijn broertje. Alle vrienden en vriendinnen van mijn ouders, en mijn tante en mijn oom. Echt heel veel mensen. Dat is wel echt speciaal."